Une diversité d’élèves et une richesse à partager

Windsor (RC) – Le Centre d’éducation des adultes des Sommets, point de service de Windsor (CEA de Windsor), a souligné la Semaine de la déficience intellectuelle en organisant différentes activités. Sous le thème Apprendre à se connaître, les élèves inscrits au programme de formation à l’intégration sociale ont réalisé une exposition picturale, un montage photo, une vidéo intitulée Je suis capable ainsi que des kiosques de démonstration de leur savoir-faire acquis durant les activités au plateau d’horticulture de la coop Jardi-Serre.

C’est dans le cadre d’activités éducatives visant à développer l’estime de soi, ainsi que les habiletés sociales, que les enseignantes Danielle Viau et Stéphanie Laroche ont encadré la démarche pédagogique et guidé les 47 élèves vivant une déficience intellectuelle sur la voie d’une ouverture à soi et aux autres.

L’exposition de créations artistiques présentée par les élèves est la résultante d’une démarche orientante qui visait à outiller les élèves pour définir leur identité personnelle et professionnelle. «Ces créations sont le fruit d’une démarche de connaissance de soi et de projection dans l’avenir où chacun a symbolisé ce qui le caractérise en propre. La composition picturale représente une calèche, laquelle symbolise l’image de soi. La personne qui prend place à l’intérieur de la calèche tient un langage intérieur qui a pu se révéler», explique MmeViau.

En effet, la démarche individuelle a permis d’interroger et de faire parler les différents symboles dans des phylactères (bulles de BD). Chacun a pu nommer ses besoins, ses rêves, les obstacles réels ou imaginaires, les moyens de les surmonter.

Parents, enseignantes et amis étaient regroupés le 14 mars dernier au CEA de Windsor afin d’apprécier l’exposition et les efforts qui portent fruits.