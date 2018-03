Le Studio Agri-Techno de Wotton et des jeunes remarquables

Wotton (GCA) – Même à 11 ou 12 ans, ses jeunes de la 5e et 6e année de l’École Hamelin, savent très bien se démarquer par l’attitude et le sérieux qu’ils peuvent démontrer, en regard avec leur projet actuel de télé communautaire éducative « Fenêtre sur Wotton ». C’est avec un aplomb étonnant qu’ils réagissent lorsque vient le temps d’entrer en studio. Ils comprennent assez bien le sérieux de l’affaire et l’impact important d’une production vidéo bien ficelée pour la diffusion sur les médias sociaux.

Ce qui est également remarquable chez ses jeunes de l’équipe de production, c’est à la fois le calme, et le temps qu’ils consacreront à la préparation minutieuse de chacune des étapes. Ils sont capables de saisir très rapidement les moindres détails et exigences nécessaires qui vont mener à une production quasi pareille à une vraie station de télé.

La semaine dernière ils ont justement tourné un segment d’émission qui sera diffusée le jeudi 8 mars, sur leur page Facebook « Fenêtre sur Wotton », avec une invitée, qui a joué le jeu, dans le cadre de la journée de la femme.