Les élus municipaux ont à cœur la réussite scolaire des jeunes

Danville/Asbestos (GCA) – Dans le cadre de la «Semaine de la persévérance scolaire», plusieurs élus d’Asbestos et de sa voisine de Danville, sont allés directement sur le terrain, et dans les écoles, afin de rencontrer les jeunes et moins jeunes du primaire à ceux de l’Éducation aux adultes. Unanimement tous furent porteurs d’un message empreint d’espoir, d’encouragement et d’appui envers ceux qui poursuivent inlassablement des études, en choisissant l’excellence par l’effort constant, malgré les difficultés qu’ils peuvent parfois rencontrer chemin faisant.

Les élus qui sont allés à la rencontre des étudiants durant cette semaine, ont vraiment pris le temps d’échanger et discuter avec les jeunes, car ils ont clairement à cœur l’importance des études, ainsi que la réussite scolaire chez les jeunes de tout âge.

Ainsi lundi matin des conseillers d’Asbestos distribuaient des cafés aux étudiants du Centre de formation aux adultes, afin de souligner cette Semaine de la persévérance scolaire, en plus de remettre aux étudiants de l’École secondaire de l’Escale, un chocolat chaud lors de leur arrivée.

À Danville, c’est mercredi dernier que quatre conseillers municipaux ont fait le tour complet des classes de l’École primaire Masson, afin de pouvoir s’entretenir quelques instants avec les étudiants pour les féliciter et souligner du même coup, le beau travail et les efforts de chacune et chacun au long de l’année académique. Chaque jeune a reçu un crayon à l’effigie de la Ville de Danville, en plus d’effectuer le tirage d’un «frisbee» par classe.