Donnez au suivant ça fait tellement de bien !

Asbestos (GCA) - Dans le cadre de la formation, «Éthique et culture religieuse», des étudiants des classes de l’enseignante Marie-Ève Champagne de l’Escale d’Asbestos, ont dû s’impliquer récemment, dans un projet d’étape plutôt inusité pour eux. Ainsi les jeunes devaient réaliser un acte de bienfaisance de leur choix dans la communauté. Par la suite, ils devaient analyser les réactions et les émotions qu’ils ont eux-mêmes vécues à ce moment, et de ceux à qui ils ont fait du bien. Lors du retour en classe, ils se devaient de partager au grand jour l’expérience ainsi vécue avec les autres jeunes de la classe.

«J’ai tellement aimé mon expérience, que je vais assurément retourner à la résidence de personnes âgées par simple plaisir», de préciser une élève de 16 ans affichant un large sourire. MmeChampagne était plus que ravie de constater tout l’engouement et les multiples découvertes qu’ont pu ainsi réaliser les jeunes de son cours.

Pour cette enseignante de l’Escale d’Asbestos, percevoir que ses étudiants avaient pris goût de donner… et donner de son temps, de leur force, de leur talent, de leur ingéniosité, de leur joie de vivre, cadrait parfaitement avec ses attentes, lorsqu’elle a eu l’idée de proposer ce projet aux jeunes de ses groupes. Des activités dans les résidences de personnes âgées, en passant par la popote roulante, la préparation de l’hiver pour des gens en perte d’autonomie (racler le terrain, rentrer le bois, nettoyer et ranger), la préparation de petites douceurs (brownies, muffins), des collectes de canettes (pour les Cadets de l’Air) et amasser des vêtements pour le Centre d’Action Bénévole, assurer des soins et des divertissements à des gens malades et même à un animal blessé, ils ont tous procuré du bonheur.

Bravo à ses jeunes! Félicitations aux étudiants qui ont ainsi pris goût à ce projet et à l’enseignante Marie-Ève Champagne de la formation «Éthique et culture religieuse», de l’école secondaire de l’Escale d’Asbestos.