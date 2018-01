« Rien de moins que le plus beau Parc-école du Québec »

St-Camille (GCA) – C’est en ses mots que le directeur de l’école Christ-Roi de St-Camille, M. Ludovic St-Laurent, s’exprimait lors de la rencontre impromptue que j’ai eue récemment avec celui-ci. Précisons également que durant le dernier week-end, une consultation populaire d’envergure afin de réfléchir et donner des idées pour la conception du prochain Parc-école, a réuni plus d’une trentaine d’intervenants jeunes et moins jeunes concernés, durant quelques heures, dans la grande salle de l’ancienne église de St-Camille.

Le projet qui sera concrétisé au début du printemps et de la saison estivale 2018, implique un partenariat entre le gouvernement du Québec pour 1/3 des coûts (25,000$), la Commission scolaire également pour 1/3 du montant (25,000$), ainsi que la communauté via la municipalité pour 1/3 du coût total avec (25,000$). Donc pour un montant d’environ 75,000$, on espère pouvoir réaliser un nouveau concept de Parc-école qui sera revisité, amélioré et à la fois bonifié en correspondant davantage aux besoins identifiés par le milieu, ainsi qu’à la réalité actuelle des jeunes.

Précisons que le Conseil du sport et des loisirs de l’Estrie, est également impliqué dans le dossier, afin de soutenir et seconder les intervenants et décideurs du milieu dans la présente démarche.

Actuellement on est à faire l’inventaire complet du Parc-école actuel, afin de regarder ce qui peut être encore conservé, comment on entend aménager l’endroit, quel sont les besoins spécifiques et particuliers, versus les utilisateurs en regard des besoins éducatifs et du développement global de l’enfant.