La bibliothèque de l’école Hamelin revue corrigée et bonifiée

Wotton (GCA) – Voulu, souhaité et même ardemment désiré depuis longtemps, la nouvelle bibliothèque de l’école primaire Hamelin, affiche maintenant de très belles couleurs d’aujourd’hui. Même si l’école fut jadis quelque part jusqu’à la fin des années 70 une école secondaire. Il y avait encore quelques vestiges de cette époque lointaine dans la bibliothèque de l’institution, qui avait résolument ce petit quelque chose d’une autre époque révolue.

Mais maintenant, vous avez presque l’impression d’être comme chez vous dans votre salon, et tantôt comme au bistro avec des amis qui partagent cette belle et grande passion de la lecture. C’est lumineux, des teintes douces et agréables, c’est spacieux à souhait, c’est convivial, et on a vraiment le goût quasiment, d’y prendre racine. Surtout avec les ensembles de bistro, le divan, les petits tabourets et la fausse « pelouse » qui s’y trouve.

C’est grâce entre autres, aux dons provenant du Marché de Noel 2016, ainsi qu’un don de la Fondation Hamelin, et de l’implication personnelle de M. André Vaillancourt de Wotton, qui a construit au grand complet toutes les étagères de la bibliothèque 2.1 en plus de les peindre gratuitement. Que mesdames Caroline Richer et sa collègue Ginette Bourque du comité « réno-biblio », ont pu ainsi réaliser un vieux rêve, entre les mois de mai et octobre 2017. Évidemment, durant l’aménagement-construction, la bibliothèque a été fermée. Le tout avec les nouveaux rideaux pour les grandes vitrines, et non plus des stores verticaux, a couté la modique somme de 4,000 dollars.