L’étoile des jeunes de St-Adrien

St-Adrien (ENDL) — Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Adrien cherchaient une idée originale pour souligner le temps des fêtes qui arrivait à grands pas. Vers la fin de mois de novembre, ils ont consulté un parent d’un élève de la 6e année, Monsieur Martin Dechamplain qui leur a proposé de construire avec lui une grosse étoile qui illuminerait leur école pour le temps des fêtes.

Enthousiasmés par ce projet, ils ont pris 2 jours au mois de décembre pour la fabriquer. Ils ont utilisé comme matériaux de construction du bois, des grandes feuilles de plastique, des crayons-feutres, de la peinture et pour finir, de l’huile de bras. Sa dimension est impressionnante, car elle mesure 3.6 mètres de longueur par 3.6 mètres de largeur (12’ X 12’).

Finalement, cette étoile s’avère remarquable le jour par sa taille et sa structure en 3D et le soir par la beauté de ses couleurs lumineuses. De plus, les 37 élèves de cette école sont fiers du résultat de cette réalisation. Quant aux enseignantes, elles aiment croire que leurs élèves sont devenus pendant 2 jours de vrais lutins et que plus tard, certains d’entre eux deviendront des adultes lutins menuisiers.

Tous ceux qui désirent admirer cette œuvre pourront le faire puisqu’elle est exposée devant l’école.

Toujours dans la magie de Noël, ces mêmes élèves ont organisé une collecte de jouets usagés dans le but de les redistribuer aux enfants plus défavorisés de la MRC d’Asbestos. Les enfants et les parents ont bien répondu à cette demande puisque nous donnerons au suivant 175 jouets au Centre d’action bénévole d’Asbestos.