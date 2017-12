Denis Pinard, une vie consacrée au monde de l’éducation

Wotton (GCA) – Bien qu’il ait donné 35 ans de sa vie (1967 à 2002-2003), et encore aujourd’hui en 2017 au besoin à l’école Hamelin, il répond toujours présent, mais à titre bénévole. Pour M.Denis Pinard de Wotton, qui fut d’abord enseignant durant 5 ans, et qui par la suite est devenu directeur d’école, c’est une profonde passion pour le monde de l’éducation et les jeunes, qui l’aura guidé toute sa vie et à ce jour.

Le souci de toujours vouloir apporter ce petit quelque chose de plus aux élèves, de les accompagner chaque jour, de les faire cheminer et grandir durant un moment de leur vie, aura toujours été une très grande source de motivation chez M.Pinard. Et ce même encore aujourd’hui dans ses engagements auprès de la jeunesse à titre bénévole.

Vendredi dernier à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque (revue, bonifiée et améliorée), à l’école primaire Hamelin de Wotton, les jeunes de la maternelle à la 6e année, ainsi que le corps professoral, la direction, des membres de la communauté, et le comité de parents de l’établissement d’enseignement, lui ont rendu un vibrant hommage bien particulier et bien senti, qui l’a profondément remué.