L’école St-Francis a reçu sa bourse de DuPont Pioneer

Richmond (RC) – Deux représentants de DuPont Pioneer étaient présents le 28 novembre à l’école primaire St-Francis afin d’annoncer un don de 2 000 dollars. Cette bourse contribuera à financer la rénovation de la cour de l’école, ce qui permettra d’ajouter une section nature qui permettra aux jeunes d’intégrer leurs activités dans l’environnement d’une classe extérieure.

«Passé du temps à l’extérieur est bénéfique pour les enfants, tant physiquement que mentalement, affirme Alexandre Vincent, directeur de comptes chez DuPont Pioneer. Nous sommes heureux d’appuyer l’école primaire Saint-Francis dans la promotion d’un milieu d’apprentissage sain et écologique».

M.Vincent était présent avec deux de ses collègues, Karine Boivin, représentante des ventes et de Martin Lessard, représentant commercial qui a recommandé l’obtention de la bourse.

«Ce don nous permettra de terminer la rénovation de notre cour à temps et d’en faire un endroit plus attrayant pour les élèves et la communauté. Nous remercions DuPont Pioneer de sa générosité, mentionne Lyne Saint-Onge», membre du conseil de l’école Saint Francis.

Division agricole de Dow DuPont, DuPont Pioneer fait des dons à des organisations locales en son nom et au nom de ses employés. Les bourses à la communauté sont considérées dans les collectivités où vivent et travaillent les représentants, les employés et les clients de Pioneer.