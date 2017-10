Invités, élèves et parents attendus au 5 à 7 annuel du Tournesol

Windsor (RC) – À nouveau cette année, l’école secondaire du Tournesol ouvrira ses portes le jeudi 5 octobre à l’occasion d’un 5 à 7 afin de présenter les nombreux volets d’enseignement et d’activités qui s’offrent aux élèves pour l’année2017-2018. À ceux du secondaire s’ajoutent les jeunes du primaire et leurs parents qui pourront à la fois découvrir et apprécier de nombreuses options, dont celle des trois Profils de nouveaux accessibles pouvant correspondre aux intérêts des élèves.

L’invitée d’honneur sera Valérie Saint-Jean, une étudiante de Tournesol qui a apprécié ses cinq années du secondaire pour ensuite poursuivre son chemin académique. En parallèle, le 5 à 7 mettra l’accent cette année sur la présence d’une trentaine d’entrepreneurs de la région qui seront invités à côtoyer les jeunes, les adultes et autres visiteurs. De ce nombre, Domtar, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et la Chambre de commerce régionale seront également sur place.

Au Tournesol, Caroline Monette, qui a œuvré notamment à Magog et Richmond, prend le relais de Sylvie Bernier à la direction, profitant de son nouvel adjoint, Jean-Sébastion Roberge, qui met de l’avant depuis deux ans le 5 à 7.

La communauté et les choix

Après avoir œuvré dans secteur de l’enseignement privé durant 16 ans, Jean-Sébastien Roberge s’affaire avec ses collègues à promouvoir les avantages de l’école publique.

Parmi les nombreux choix que les visiteurs, jeunes et adultes, pourront découvrir durant le 5 à 7, les trois Profils offerts par l’école du Tournesol regroupent les Arts et communication, la Santé globale et le volet Scientifix. Ces trois options qui s’adressent à tous les élèves de premier cycle offrent six périodes consacrées à la concentration par cycle. À ce volet s’ajoute celui des Cours optionnels (art dramatique, musique et arts plastiques). Une troisième avenue est la Réussite et encadrement qui regroupe neuf options pour les jeunes avec la participation d’enseignants et parents.

Le 5 à 7 du Tournesol s’imbrique à l’année scolaire2017-2018 qui profite d’une hausse de sa clientèle avec un total de 565 étudiants et étudiantes. Il est prévu que le seuil des 600 jeunes sera atteint pour la prochaine année.