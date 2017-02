Un peu plus près de l’objectif financier

MRC des Sources - En juin prochain, une dizaine de jeunes de l’école secondaire de l’Escale partiront pour Haïti dans le cadre d’un projet de coopération internationale. Et depuis novembre 2016, les participants tentent d’amasser des fonds afin de préparer comme il faut leur périple.

Le Projet Groupe jeunes du monde – projet Haïti 2016-2107 a d’ores et déjà tenu quelques activités de financement depuis décembre dernier. «Avec le souper spaghetti, nous devrions être près de la moitié de notre objectif de 20 000$. La majorité du montant à amasser reste donc à venir. C’est réaliste, mais tout de même ambitieux, considérant que c’est la première année que nous réalisons le voyage depuis longtemps et que les montants que peuvent rapporter l’une ou l’autre des activités de financement sont en partie à découvrir. Nous allons avoir besoin de la participation de tous! », a précisé Gabriel Richard, psychologue de l’école et l’un des organisateur et accompagnateur du voyage.

Il faut aussi savoir que ce groupe se prépare à une telle aventure. Un midi par semaine, ils se rencontrent pour définir et coordonner les activités de financement, mais aussi parler du voyage tout en pratiquant quelques mots de créole! Aussi, le 17 février dernier, l’organisme « L’Amie », avec qui le groupe part en voyage, est allée parler d’Haïti, des installations à Limbe, là où le groupe sera installé ainsi que des implications possibles sur place.

«On nous a présenté beaucoup de photos et le voyage est beaucoup plus concret dans la tête de tous à présent! Nous avons eu une belle discussion de groupe suite à cette présentation : chacun de nous entrevoit mieux à présent à quel niveau le voyage nous mettra au défi (!) et nous fera grandir!», a conclu M. Richard, invitant la population à venir entendre ce que les jeunes en pensent lors du souper spaghetti du 24 février prochain dès 18 h, à l’Escale.

Les jeunes invitent donc la population à venir les encourager pour la réalisation de ce projet en partageant ce souper. Le prix d’entrée inclut le repas ainsi que la projection d’un film. Pour vous procurer des billets, il suffit de contacter les organisateurs de ce projet.