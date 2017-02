Semaine de la persévérance au Tournesol

Windsor (RC) – Plusieurs activités étaient au programme de la Semaine de la persévérance à l’école secondaire du Tournesol, du 13 au 17 février. Neuf volets ont permis à tous les élèves de pouvoir s’affirmer avec pour thème « Soyez un super-héros de la persévérance.

La semaine a débuté dès lundi avec la pièce théâtre « Pas d’classe », évoquant les difficultés et les mêmes scénarios qui se répètent pour les jeunes. À l’attention des garçons et filles des secondaires 1, 2, 3 et 4, cette pièce réalisée par le Théâtre Parminou avait pour but de donner des pistes nouvelles afin de persévérer et réussir ses études.

Le mardi suivant, un retour sur la pièce de théâtre a permis aux jeunes de bien assimiler les efforts et discuter des aspects liés à la persévérance. Pour celles et ceux qui se dirigent vers un emploi, le volet Conciliation études-travail s’ajoutait aux efforts de persévérance avec deux ateliers qui se tenaient mardi et mercredi. L’agent du programme était sur place pour l’occasion.

Remise des diplômes

La journée de mercredi a débuté à l’agora avec les remises des diplômes soulignant la persévérance et la réussite scolaire de plusieurs élèves.

Les diplômes liés à la persévérance ont été remis à Raphaël Bombardier, Raphaël Camiré, Frédérik Drapeau, Étienne Gendron, Étienne Junkersdorf, Tristan Lussier, Cédric Maillé, Kevin Robichaud, Nelly Tellier, Anthony Trudeau-Sicotte et Andrew Verge Delisle.

Ceux de la réussite ont été attribués à Vincent April-Lafontaine, Béatrice Bolduc, Mélodie Bolduc, Emy Carrier, Anne Desruisseaux, Jacob Drapeau, Antony Morin, Vianney Rivard, Éric-Willyam Synette-Vigneux et Tiffany Verrette Tétreault.

Dîner, conférence et sorties

Des membres du personnel de l’école secondaire ont invité un ou des élèves persévérants à venir dîner de mercredi à la cafétéria avec eux.

Au terme de cette même journée, le conférencier Julien Bilodeau qui s’est adressé aux élèves de la 5e secondaire. Il a notamment réalisé une expédition de 175 jours en canot dans le but de traverser le Canada. Portages, embûches, découragement et survie ont été à l’honneur. Cela lui a fallu beaucoup de persévérance pour atteindre son but. À la fin de ses études universitaires en adaptation scolaire, il a décidé de se donner ce défi personnel en compagnie de six autres personnes. Photos et vidéos accompagnaient sa conférence.

La journée Change d’air qui se tenait jeudi a été l’occasion pour chaque élève de choisir une activité selon leur choix.