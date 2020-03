Mise en place d’une Cellule de propulsion pour les entrepreneurs de la MRC

Richmond – Dès ce printemps, les entrepreneurs de la MRC du Val-Saint-François à la barre d’une entreprise de moins de 20 employés pourront bénéficier d’une initiative unique: la Cellule de propulsionMC pour entrepreneur. Ce programme d’accompagnement stratégique vise à propulser les entrepreneurs de la région vers le succès. Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François est le premier membre du réseau des SADC et CAE du Québec à l’offrir directement au Québec. Offert par le CAE du Val-Saint-François avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec, la mise en place de ce programme est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

«L’implantation d’une Cellule de propulsion en Estrie favorisera assurément la croissance des entreprises de la région. En y participant, les entrepreneurs apprendront à mettre en place des pratiques innovantes. Ils développeront également leurs aptitudes en matière de ressources humaines de manière à devenir des employeurs de choix», a précisé Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Un accompagnement pour réussir en affaires

La Cellule offerte par le CAE du Val-Saint-François regroupera une dizaine d’entrepreneurs désirant propulser leur entreprise et partager leur expérience à travers différentes thématiques, en lien avec la croissance de leurs activités. Les échanges se font sous forme de 10 ateliers de trois heures chacun et sur une période d’un an. Un accompagnement stratégique individuel est également offert aux participants afin de s’assurer de la mise en œuvre de leur plan d’action. Les objectifs sont les suivants: propulser la croissance de l’entreprise, améliorer les réflexes de gestion, briser l’isolement et recentrer l’entreprise en fonction de l’entrepreneur.

«C’est une fierté pour notre CAE de collaborer avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec pour la mise en place de ce programme sur notre territoire. La Cellule de propulsion permet à l’entrepreneur de structurer la croissance de son entreprise tout en étant accompagné par des entrepreneurs-conseils et des accompagnateurs chevronnés. Ce programme concret en tout point avec les besoins des petites entreprises de notre milieu», déclare Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises.

«Avec la Cellule de propulsionMC, on s’attaque à la vision et au désir de croissance de l’entrepreneur avec des outils pratico-pratiques pour qu’il réalise son plan d’action et qu’il propulse son entreprise vers des sommets. Notre programme d’accompagnement propose à l’entrepreneur d’arrêter de joueur au pompier en éteignant les feux afin qu’il devienne proactif. Bref, de le faire évoluer vers un entrepreneur-gestionnaire et en contrôle de ses affaires», de conclure Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec.

Pour en savoir plus sur la Cellule de propulsion du Val-Saint-François, informez-vous auprès de Marc Ducharme, directeur général du CAE, au 819 826-6571, ou par courriel au marcd@caevsf.com.