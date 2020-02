Richmond/Windsor – La Table de main-d’œuvre du Val-Saint-François invite toutes les entreprises de la MRC à la 3e édition de Performance PME le 27 février, de 8h à 17h, au Centre d’art de Richmond situé au 1010, rue Principale Nord à Richmond.

Ce colloque d’une journée au coût de 25$ est destiné à inspirer et outiller les entreprises du Val-Saint-François à être plus productives, innovantes et prospères. Les participants pourront assister à 3 conférences, dont celle du conférencier de renommée internationale, Carol Allain. Quelques entreprises de la région témoigneront de leurs expériences et bonnes pratiques sur l’heure du midi où un diner sera servi. La journée se terminera par un «3 à 5» de réseautage.

La programmation regroupera les conférences et témoignages suivants:

Conférence sur les différents services offerts en immigration présentée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration (MIFI) et les intervenantes régionale et locale.

Conférence sur l’entreprise libérée présentée par Dominic Tremblay, coach, organisationnel chez Produits Métalliques Buiissières.

Diner animé par des témoignages d’entreprises du Val-Saint-François.

Conférence «Recrutement et rétention: comment s’adapter aux différentes générations» par Carol Allain, auteur et conférencier international.

«3@5»: réseautage.

Inscription: performancepme-vsf-2020.eventbrite.ca.

Cet évènement est rendu possible grâce à Développement Val-Saint-François (MRC du Val-Saint-François), Services Québec et le Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François. Pour toute question, veuillez communiquer avec Nicole Caron, soit par courriel à ncaron@val-saint-francois.com, ou par téléphone au 819 845-3769, poste222.