Un bilan très positif des investissements réalisés

Asbestos – Depuis 2015, la MRC des Sources est gestionnaire des sommes octroyées à son territoire pour la réalisation de différents projets de développement local et régional. En avril 2020, un nouveau Fonds entrera en vigueur, le Fonds régions et ruralité (FRR), mettant ainsi fin au Fonds de développement des territoires (FDT). De ce fait, la MRC des Sources fait le bilan prévisionnel des sommes investies en 2019, mais aussi depuis les cinq dernières années.

Entre 2015 et 2019, le FDT de la MRC des Sources a permis la réalisation de 178 projets ayant généré un peu plus de 5920000$ dans sa collectivité. Ainsi, pour chaque dollar investi grâce au FDT, c’est près du triple qui a été injecté dans la communauté locale. De ces projets, 53 ont une portée régionale ayant un impact positif sur l’ensemble de la MRC et même sur certaines initiatives estriennes.

Dans les cinq dernières années, la MRC des Sources a octroyé, directement aux municipalités de son territoire, près de 1340000$ pour qu’elles puissent identifier des projets en lien avec leurs priorités locales et soumettre une demande de soutien financier au FDT. Il est important de souligner que la MRC des Sources est l’une des seules MRC à dédier une partie de l’enveloppe FDT à des projets sélectionnés directement par les municipalités de son territoire.

«Pour le Conseil de la MRC des Sources, c’était primordial que les sommes investies dans le cadre du FDT témoignent de la volonté et des besoins locaux des municipalités. En faisant ce choix, on bonifie l’autonomie des municipalités et on crée un levier supplémentaire pour répondre aux enjeux qui leur sont propres», mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos. «Le rôle des employés de la MRC et du Conseil est de s’assurer que les projets déposés dans l’enveloppe locale répondent aux orientations territoriales en lien avec l’Agenda21.»

Les projets soutenus par le FDT ont eu plusieurs impacts dans la région, dont l’amélioration des milieux de vie par la protection des plans d’eau, la scolarisation, la réussite scolaire et l’amélioration des compétences, mais aussi la vitalité régionale par un soutien aux démarches de diversification économique et des actions visant l’équilibre démographique. Des projets visaient aussi la responsabilisation des entreprises en développement durable et l’expression d’une fierté locale.

La visée des projets soutenus est en parfaite adéquation avec les enjeux identifiés dans la démarche de concertation territoriale qu’est l’Agenda21. Toutes ces réalisations contribuent à la concrétisation de la vision de développement de la MRC des Sources.