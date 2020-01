Québec appuie la modernisation de l’entreprise Usinatech

Melbourne – Le gouvernement du Québec attribue plus de 3,9 millions de dollars à Usinatech, un fabricant de pièces mécaniques de haute précision pour l’industrie automobile, et celle des véhicules récréatifs afin d’améliorer la robotisation de son usine. Il s’agit d’un investissement global de près de 5 millions de dollars.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, et le député de Richmond, André Bachand, en ont fait l’annonce le mercredi 15 janvier.

Le projet d’investissement d’Usinatech consiste à optimiser ses procédés, à automatiser plusieurs cellules de production et à assurer une connectivité4.0 des équipements. Plus précisément, l’entreprise compte acquérir et intégrer des équipements de production de dernière technologie, dont six nouveaux robots.

L’entreprise, déjà très moderne avec ses quelque 150 machines d’usinage CNC, veut ainsi accroître sa productivité afin d’améliorer sa compétitivité par rapport au marché manufacturier international. Elle vise aussi à augmenter ses ventes et à diversifier ses marchés. Son projet de modernisation lui permettra non seulement d’atteindre ces objectifs, mais aussi de pallier la rareté de main-d’œuvre de production tout en créant dix emplois dans les secteurs des hautes technologies et de la robotique.

«Quelle fierté de voir cette entreprise estrienne se moderniser davantage et choisir la voie technologique pour assurer sa croissance! Je me réjouis d’autant plus des retombées régionales à venir dans le cadre de ce projet d’investissement majeur d’Usinatech. Toutes mes félicitations à l’équipe pour cette belle progression à Melbourne et en Estrie!», souligne André Bachand, député du comté de Richmond.

L’aide gouvernementale se répartit comme suit: un prêt de 1,96 million de dollars est accordé dans le cadre de l’initiative manufacturière par l’entremise du programme ESSOR, alors qu’un prêt de 1,96 million de dollars est consenti à même les fonds propres d’Investissement Québec.