Martine et Patrick prêts à passer le flambeau du Temps des Cerises

Danville (RL) - Après plus de 33 ans aux commandes du restaurant le Temps des Cerises de la rue du Carmel à Danville, Mme Martine Princen et M.Patrick Satre se disent maintenant prêts à en céder les actifs. Cette ancienne petite église presbytérienne transformée en lieu de restauration et de rencontres conviviales depuis 1987 par les actuels propriétaires offre certainement un cachet des plus particuliers à sa clientèle. «Nous sommes fiers du travail accompli, qui nous aura permis de traverser au fil des ans de bons moments comme certains plus difficiles à l’occasion.

Cependant, voilà que l’heure de la retraite a sonné pour moi et mon mari, ce qui explique la raison principale pour laquelle nous avons mis notre restaurant en vente.» D’expliquer madame Princen. Ce lieu des plus caractéristiques pour la municipalité, a vu depuis son ouverture, des partenariats très intéressants se bâtir, et ce tant au niveau des affaires qu’au niveau touristique et culturel. À titre d’exemple, il ne suffit que de penser à l’époque où les propriétaires voyaient défiler en leurs murs, bons nombres d’artistes et spectateurs en provenance des représentations du théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls.

Pensons également à la formule des repas musicaux créer jadis ou encore aux nombreux repas d’affaires ayant certainement mené à des décisions favorisantes à leurs façons l’effervescence de la région. «Nous avons entrepris nos premières démarches de vente il y a de cela 3 ans déjà, bien qu’un acquéreur se soit manifesté à ce moment, certaines contraintes rencontrées n’auront finalement pas permis de conclure la transaction. Or nous avions fixé la date butoir du 31 décembre 2019 afin de trouver de nouveaux acquéreurs ou bien de procéder à la fermeture des lieux.

Toutefois, notre souhait commun étant toujours que le restaurant demeure en opération et qu’il perdure dans le temps, Martine et moi avons décidé de prolonger l’aventure de quelques mois, voir peut-être même jusqu’à l’automne 2020, afin que la population soit au fait de notre élan de dernière chance et ainsi mettre tout en œuvre pour assurer la relance. En tant que résidents de Danville, nous aimerions beaucoup être en mesure nous-mêmes de venir profiter d’un copieux repas au Temps des Cerises avec des parents et amis.» De relater M.Patrick Satre. Questionnée au sujet de ce que le couple retient de toutes ces années d’opérations, la réponse fut unanime. «L’extrême gentillesse de notre clientèle et les relations d’affaires privilégiées avec l’ensemble de nos fournisseurs et producteurs locaux. Voilà des aspects très importants pour nous et dont nous ferons assurément part à nos successeurs potentiels. Lesquels nous feront d’ailleurs plaisir d’accompagner dans un processus de transition.» De conclure, Mme Princen et M.Satre.