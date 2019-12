Un partenaire d’envergure pour Alliance Magnésium

Asbestos (RL) - L’entreprise Alliance Magnésium annonçait vendredi dernier la signature d’une entente avec la compagnie Marubeni. Ce partenariat avec le géant japonais de l’ordre de 16,7 millions de dollars canadiens s’inscrit directement dans le projet de financement de plus de 100 millions, de la phase de construction d’une usine de démonstration commerciale, qui débutera en 2020. Cet investissement sous forme d’actions ordinaires, dépasse largement le cadre financier. La société internationale, assurera une présence au sein du conseil d’administration d’Alliance Magnésium de même qu’à différents comités techniques et corporatifs. Détenant une vaste expérience dans le déploiement des opérations d’envergure telles que celui des matériaux critiques et légers notamment, Marubeni saura assurément être un partenaire de choix quant au développement de l’entreprise située dans la MRC des Sources.

Par voie de communiqué, les dirigeants d’AMI (Alliance Magnésium inc.) se disaient évidemment ravis de l’arrivée de ce nouveau partenaire au sein de son capital-actions.

«Nous sommes honorés de la venue de Marubeni au sein de notre grand projet industriel. Sa présence, au-delà de l’importance des sommes investies, permettra à Alliance Magnésium de renforcer son positionnement en tant que producteur de magnésium d’envergure internationale. De plus, cet investissement s’inscrit très bien dans la poursuite du développement de l’industrie des métaux légers au Québec.» De souligner, M.Michel G. Gagnon, président du conseil d’administration et chef de la direction de l’entreprise.

«Alliance Magnésium va produire le magnésium le plus responsable de la planète, qui contribuera de façon importante à la réduction des GES attribuables notamment aux industries du transport» a commenté Dr Joël Fournier, président et chef de la technologie d’AMI.

«L’apport stratégique de Marubeni contribuera largement à l’atteinte de cet objectif.» A-t-il conclu.

Rappelons qu’Alliance Magnésium a pour objectif final, la construction d’une usine commerciale permettant, à compter de 2024, une production de 50000 tonnes de magnésium annuellement et à la création de 300 emplois.