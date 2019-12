La SSJB de Sherbrooke remet au Groupe Couture son Prix de la personnalité d’affaires 2019

Sherbrooke – Le président de la SSJB de Sherbrooke, Pierre Grégoire a eu le plaisir de présenter le lauréat de la 35e édition du Prix personnalité d’affaires « Louis-Charles-Bélanger ». La cérémonie de remise du prix s’est tenue au siège social de la Société, le vendredi 13 décembre dernier.

Décerné à la famille Couture, propriétaire de troisième génération de Gabriel Couture & Fils Ltée, spécialisée en quincaillerie et matériaux de construction. Opérant sous l’appellation Gabriel Couture Timber Mart, l’entreprise familiale opère quatre points de vente dans la région à Richmond, Canton de Cleveland, Danville et Sherbrooke. Également, actif dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle et en services de décoration, le Groupe Couture poursuit sa lancée année après année.

Instauré en 1985 par la SSJB, ce prix fut nommé en l’honneur de M. Louis-Charles-Bélanger, comptable agréé qui fit carrière dans la région. Intimement associé à la fondation de l'Université de Sherbrooke, Charles-Émile Bélanger, c.a., devient le premier doyen de la Faculté de commerce. Homme d'une grande amabilité, professionnel de classe et bénévole de cette institution universitaire, il contribua largement à l’essor économique de l’Estrie.