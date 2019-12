Une participation soutenue aux audiences du BAPE à Asbestos

Asbestos(RL) Après plus de trois jours d’audiences publiques tenues au centre O3 Asbestos, dans une salle pratiquement toujours remplie à pleine capacitée , la commission du BAPE chargée d’enquêter sur l’amiante et ses résidus miniers amiantés se transporte cette semaine du côté de Thetford Mines. Au cours de ces journées d’informations, plusieurs ministères et intervenants sont venus faire états de leurs rapports d’études reliés aux risques inhérents à l’amiante et ses résidus. Si plusieurs points demeurent toujours à approfondir, il est clair que le Ministère de la santé et service sociaux n’est nullement favorable à l’exploitation des résidus en raison de leurs risques sur la santé.

Toutefois d’un point de vue économique il est clair que la valorisation de ces résidus, toujours dans un contexte de gestion contrôlé, ne serait que très favorable aux développements économiques des deux régions principalement visées par la présence des audiences, il s’agit de plus de 600 emplois possibles à moyen-long termes, notamment au niveau de l’exploitation du magnésium contenu dans les résidus formant les haldes. Si, bien des points de vue diverges de part et d’autre sur le sujet, tous semblent s’entendre pour dire qu’une gestion saine et responsable de la matière est souhaitable pour le bien des travailleurs et de la population. Les audiences se poursuivent donc du 10 au 12 décembre au centre des congrès de Thetford Mines et par la suite suivront les rencontres sectorielles, qui devraient quant à elles débutés le 14 janvier 2020.