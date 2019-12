Profusion : Gaétan Pélissier prêt à un autre défi

Par: Ralph Côté

Windsor - Gaétan Pélissier est maintenant à la hauteur de ce qu’il a semé au fil de plusieurs années. Installé auparavant près de la rue Boisjoli, sur les espaces du Comité de promotion industrielle de la zone Windsor. Il a été le premier à débuter la construction dans le nouveau Parc d’affaires de la 55 au printemps de 2018. C’est le départ du nouveau Profusion, sur la rue Maurice-Bachand.

C’est à l’occasion de l’AGA annuelle de la Chambre de commerce régionale de Windsor que les membres ont pu découvrir un bâtiment à la fois somptueux et lumineux, mais surtout les nombreux espaces permettant aux diverses équipes de sillonner vers les nombreux travaux à réaliser.

« Du départ en 2018, c’est maintenant que j’ai réussi à doubler mon objectif. Maintenant au début de l’automne, c’est une trentaine de collègues, employés et apprentis qui chevauchent dans un endroit aussi beau à l’extérieur qu’à l’intérieur », constate Gaétan Pélissier.

La pochette virtuelle du site de Profusion permet d’ailleurs de découvrir les nombreuses réalisations.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une compagnie québécoise fondée en 1979 et spécialisée dans la pose et la fusion de tuyaux en PEHD, PVC et polypropylène ainsi que dans le drainage de ponts et de viaducs (fourniture et/ou installation de tuyaux). Nous possédons également une solide expertise en hydro-excavation nous permettant d’être un partenaire fiable dans la réalisation de ce type de projets. Grâce à un équipement à la fine pointe de la technologie, au savoir-faire de notre équipe et à l’impressionnante expérience acquise avec les années, nous pouvons vous assurer des résultats à la hauteur de vos attentes.

Qui sont nos clients ?

De l’entrepreneur général jusqu’au ministère des Transports, des municipalités jusqu’aux firmes d’ingénieurs, nos clients sont tout aussi différents que les besoins pour lesquels ils requièrent nos services.

Une expertise reconnue

Notre réputation de leader dans la fusion de tuyaux ne date pas d’hier. Nous avons bâti cette expertise à travers les années et nous en sommes fiers. Les nombreux projets réalisés à travers la province de Québec sont des indicateurs clairs de notre professionnalisme. C’est avec grand plaisir que nous mettons à profit cette expertise pour les organisations qui nous engagent.

Une grande capacité d’adaptation

L’une de nos grandes forces est la vaste gamme de services que nous pouvons donner dans toutes sortes de conditions. Nous avons réalisé plusieurs projets en matière de canalisation d’égout et d’eau potable. Nous nous démarquons également en matière d’installation en secteurs marins, d’eau douce ou salée. Nos projets d’hydro-excavation nous amènent aussi à exceller autant en territoire urbain qu’en milieu rural. Cette capacité d’adaptation est ce qui nous permet d’offrir le meilleur service, peu importe le contexte.

En plein essor : de 1979 à aujourd’hui

• 1979-1980 : Mandat de fusion pour Dupont Canada, collecte de biogaz à la carrière Miron, exécution de projets dans le Nord-du-Québec.

• 1980-1990 : Le succès se confirme. De nombreux mandats s'ajoutent avec une expertise de plus en plus reconnue.

• 1990-2000 : Le spécialiste du drainage. Exécution de multiples ouvrages tels que le boulevard Métropolitain, l'échangeur d'Anjou et l'autoroute Ville-Marie sur le territoire de la métropole.

• 2000-2010 : La consécration. Les projets se multiplient avec des projets d'envergures comme le drainage de certaines sections des ponts Champlain et Jacques-Cartier, ou la récupération des biogaz dans de nombreux sites d'enfouissement. Attitré par IPEX en 2009 pour la fusion de PVC.

• 2010-2019 : Ça se poursuit. Drainage pour les ponts et viaducs des autoroutes 30 et 25 à Montréal et le Boulevard Charest à Québec; drainage pour le pont de Québec; drainage de l'échangeur Turcot (en cours de réalisation); hydro-excavation pour plusieurs acteurs majeurs de la construction; croissance constante des activités avec l’arrivée en 2019 de nouveau locaux.

Gaétan Pélissier est maintenant prêt à une autre étape. La luminosité est déjà au rendez-vous et son bureau profite d’une grande fenêtre vers la ville et les grands espaces.