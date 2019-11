Domtar reçoit une grande mention lors des Prix Performance Québec

Windsor – L’usine Domtar de Windsor s’est vu décerner une «Grande mention» lors des Prix performance Québec pour la qualité de sa gestion et la performance remarquable de l’usine. La remise de la distinction a été faite par Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, à l’occasion du gala qui se tenait le 21 novembre dernier à Montréal.

Les Prix performance Québec, gérés par le Mouvement québécois de la qualité, reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d’excellence. Ils constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par l’application des principes du management de la qualité et le déploiement des meilleures pratiques d’affaires à tous les niveaux de gestion.

«Chez Domtar, nous visons toujours l’amélioration continue de nos pratiques afin d’assurer la pérennité de notre usine. En soumettant notre dossier au Prix performance Québec, nous savions que l’exercice serait bénéfique et enrichissant pour toute l’organisation. En effet, le processus d’évaluation pose des yeux extérieurs sur nos façons de faire et nous permettra de continuer à nous améliorer.» Commente Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor. «Nous sommes très fiers de cette grande reconnaissance qui témoigne de l’engagement et l’innovation de nos employés face à nos pratiques d’affaires. Jour après jour, nous travaillons à rendre notre usine sécuritaire, performante et où nos employés peuvent se réaliser.» Ajoute Monsieur Bricault.

Les Prix performance Québec sont comparable, par la rigueur de leurs critères, aux prix de renommée internationale tel que le Deming au Japon, le Malcolm Baldrige National Quality Award aux États-Unis ou le Prix européen de la qualité.