Inscriptions : La 9e édition du Camp Jeunes Leaders est lancée

Val-Saint-François – Du 5 au 7 décembre se tiendra la 9e édition du Camp Jeunes Leaders du Val-Saint-François. Les jeunes de 13 à 17 ans sont invités à participer à l’évènement qui aura lieu au StudioB12 à Valcourt.

Ce camp de 3 jours a pour but de développer le leadership chez les jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et des activités portant sur l’organisation d’un projet, la communication, la planification, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe.

L’expérience formatrice offerte gratuitement permet aux jeunes de mettre en pratique leurs apprentissages tout au long du camp, et ce, en élaborant sur place un projet qu’ils devront présenter devant élus, parents et amis lors de la clôture de l’évènement. Bien entendu, les animateurs présents les aideront en répondant à leurs questions et en les guidant à travers le processus de création.

Il y aura aussi au programme plusieurs activités, dont un souper «capoté» et une soirée de jeux! L’inscription comprend deux nuits d’hébergement, les activités et le matériel, les repas et les collations. Le Camp est ouvert aux jeunes âgés de 13 à 17 ans qui habitent sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, ou qui y fréquentent une école.

Pour s’inscrire, contactez la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt au 450 532-2281, ou à initiative@cooptel.qc.ca. Faites vite car les places sont limitées! Les organisateurs de l’événement sont: les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des comtés de Johnson et de Richmond, la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt et Valcourt2030.