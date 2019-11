Programmation 2019-2020 de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources

Danville (RL) - La Chambre de Commerce et d’Entrepreneuriat des Sources, avait convié ses membres dans l’enceinte chaleureuse du vignoble danvillois, La vallée des Nuages, le mercredi 2 octobre dernier, afin de procéder au lancement officiel de sa programmation 2019-2020. Cette rencontre présentée sous la formule d’un 5 à 7 permit à la cinquantaine d’entrepreneurs sur places de prendre connaissance et s’imprégner des activités proposées pour la prochaine saison. Conférences, formations, activités de réseautages et gala reconnaissance, ne sont là que quelques exemples des services qui seront offerts par la CCES à ses membres.

Pour ce qui est du volet tourisme, qui est un créneau important ajouté à la férule de la chambre de commerce l’an dernier, bien ce dernier ne sera nullement en reste alors que la carte touristique devrait être présentée en avril prochain. M.Thomas Deshaies s’est dit on ne peut plus fier de servir en tant que président pour la prochaine année, lui qui succède ainsi à Mlle Isabelle Lodge qui agira quant à elle à titre de vice-présidente en 2019-2020. «Je suis vraiment fier de prendre la présidence de la CCES. Cet organisme travaille de concertation avec les acteurs du développement et la programmation que nous dévoilons aujourd’hui témoigne bien de notre volonté à tisser des liens étroits entre les entrepreneurs de la MRC des Sources». A-t-il soutenu.

LA CCES est actuellement en période d’abonnement et des offres intéressantes accompagneront les renouvellements d’adhésions reçues avant le 31 octobre prochain. Consultez le www.ccedessources.com pour plus de détails.