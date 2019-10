Chambre de commerce régionale : faire des choix

Windsor (RC) – C’est le 15 octobre que la Chambre de commerce régionale de Windsor a livré la lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle2018-2019. Avant d’entamer l’exercice, les membres et gens d’affaires présents ont eu l’occasion de découvrir le premier fleuron du Parc de la 55: Profusion. Gaétan Pélissier, président de l’entreprise, a permis aux hôtes de découvrir un espace à la fois élégant et avantageux, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Suite à cette visite, l’AGA a débuté avec l’état des résultats et de l’évolution de l’actif net et du bilan de 2018 et 2019. Au niveau des réalisations et de la rétrospective de l’année18-19, dix réunions de CA, 5 sous-comités, la promo des fêtes, les projets d’avenir des chambres de commerce et autres volets ont de quoi occuper, comme c’est le cas pour celles de Richmond et de Valcourt.

«Nous sommes à des étapes et des actions à prioriser. La Fédération des chambres de commerce du Québec peu apporté ses appuis, mais c’est avant tout le local et le régional qui nous concerne. Qu’il s’agisse d’activités organisées, d’efficacité et d’économie, d’actions à prioriser, de situer une chambre de commerce en lien avec un territoire ciblé pour avancement, nous devons faire des choix en considérant les avantages, les outils et le temps», constate le président de la Chambre de commerce, Serge Ranger.

De ces étapes, les membres et les participants qui assistaient à la soirée ont retenu divers aspects liés à des thèmes précis, selon qu’ils soient forts ou faibles.

• Achat local: 56%. Achat en ligne: 4%.

• Conférence et formation: 64%. Tournoi de golf: 7%.

• Par courriel: 87%. Site internet: 20%.

• Questions ouvertes pour des améliorations.

• Trois chambres de commerce distinctes sur le territoire du Val-Saint-François (modèle actuel): 18,8%; collaboration de projets communs entre les 3 chambres de commerce (ex.: gala reconnaissance, tournoi de golf, etc.); une seule chambre de commerce sur le territoire (fusionner les 3 chambres [modèle à déterminer]).