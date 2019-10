Objectif atteint pour les portes ouvertes du parc industriel d’Asbestos

Asbestos (RL) - L’évènement portes ouvertes du parc industriel d’Asbestos organisé par la municipalité de l’endroit, en était une 4e édition cette année. On peut qualifier l’activité tenue le samedi 12 octobre dernier de belle réussite, alors que plus de 400 visiteurs se sont relayés tout au cours de la journée, afin de rencontrer les entrepreneurs participants. L’évènement présenté de manière bisannuelle permet à la population de visiter les entreprises et de découvrir les nouveautés industrielles sur le territoire de la ville d’Asbestos.

Cette année, ce sont 11 entreprises qui ont généreusement ouvert leurs portes à la population en plus de deux autres qui offraient des dégustations de produits en continu. De ce nombre mentionnons notamment, les compagnies transports ATD, ABS remorques, le fabricant d’isolants à base de fibres végétales naturelles, Nature Fibres, la compagnie Ardobec inc. qui exploite d’une carrière d’ardoise sur le chemin de St-Claude, la microbrasserie Le Moulin7, le CIMMS (centre d’innovation minière de la MRC des Sources), le site d’Alliance Magnésium ainsi que de la compagnie Englobe.

«C’est toujours intéressant d’entendre les commentaires des gens qui nous disent apprécié grandement ce genre de journée, car cela leur permet de voir que ça bouge et évolue dans le parc industriel. Comme nous répétons l’activité aux deux ans, cela donne également l’occasion aux gens de prendre connaissance des nouveautés corporatives dans la municipalité et de l’évolution de celles déjà établies. L’un des points forts que nous pouvons souligner cette année, ce sont certes les visites de groupes où, sous réservations préalables, les gens prenaient place à bord d’un autobus pour une visite guidée du site d’Alliance Magnésium et des haldes de résidus miniers de la compagnie Englobe» de confier Martin Lafleur, commissaire au développement socioéconomique pour les villes d’Asbestos et Danville.

Dans le but d’agrémenter l’expérience des visiteurs, des jeux gonflables pour les enfants étaient installés sur le terrain adjacent à la caserne de pompiers, où des membres du service de protection incendies se sont adonnés en milieu de journée, à une démonstration publique de contrôle d’un feu de cuisinière. Des dégustations de fromages et de petites bouchées ainsi qu’un service de cantine étaient également sur place.