Soutien important de Desjardins au développement de projets dans la région

MRC des Sources (RL) - Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins M.Guy Cormier, était de passage dans les bureaux du centre d’innovation minière de la MRC des Sources vendredi dernier, afin de procéder à l’annonce d’un appui majeur de l’ordre de 1139000$, envers 11 projets structurants de l’Estrie. De ce nombre nous retrouvons notamment au niveau de la région, le projet du Hub multimédia des Sources, lui qui regroupe trois pôles importants, soient: la création et le multimédia (Le BEAM de Saint-Adrien), la littératie numérique (P’tit Bonheur de Saint-Camille) ainsi que le pôle d’incubation numérique dont l’emplacement exact demeure à officialiser pour le moment. Ce projet de grande envergure, qui a pour objectif de positionner la MRC des Sources au niveau international en multimédia, recevra donc un appui de l’ordre de 150000$ pour son développement. De plus, il nous a également été possible d’apprendre que 95000$ seront attribués à la coopérative Destination Saint-Camille, afin de soutenir l’innovante organisation d’évènements en Station Scénic, favorisant une expérience immersive de travail en téléprésence.

Ces sommes provenant directement du fonds de 100 millions, créé en 2016 par le Mouvement Desjardins, ont pour objectif de soutenir et de faire rayonner par des initiatives et des projets la mission socioéconomique de Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

«Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés, a fait valoir M.Cormier. C’est ce qui nous a motivés à créer ce Fonds de 100M$ pour soutenir des projets structurants dans toutes les régions du Québec et de l’Ontario. Nous pouvons compter sur les administrateurs et les directeurs généraux des caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux décisions liés à ces projets dans leur milieu.» A-t-il confié par voie de communiqué.