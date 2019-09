La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources nomme son nouveau conseil exécutif

MRC des Sources – La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) a officiellement nommé, le lundi 19 août 2019, le nouvel exécutif du conseil d’administration de la CCES lors de la première réunion du nouveau conseil d’administration.

C’est le 26 juin dernier que le nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue au Bureau estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia (BEAM) à Saint-Adrien. À la suite de la traditionnelle pause estivale, les nouveaux administrateurs se sont réunis pour leur première rencontre. Voici donc la composition du conseil exécutif de la CCES pour l’année2019-2020.

Président: M.Thomas Deshaies | Palco

Vice-présidente: Mme Isabelle Lodge | Événements Lodge

Secrétaire: Mme Isabelle Dumont | Notarié Inc.

Trésorière: Mme Caroline Poirier. | Gestion C. Poirier

Administrateur élu: M. Charles-Antoine Leblanc | Virage Multimédia

Un atout précieux pour la CCES

Natif et résident de Kingsey Falls, M.Deshaies a poursuit l’entreprise familiale PALCO en prenant les rênes de l’entreprise en 2010. Depuis ce moment, et grâce à sa capacité à s’entourer d’une excellente équipe, l’entreprise a multiplié par 10 le chiffre d’affaires et reste en croissance. Ayant occupé le poste de président de la Corporation de développement économique de la Ville de Danville, actuellement administrateur du Parc Marie-Victorin, membre du Comité de développement de la MRC des Sources, Mentor au Centre Dobson-Lagassé et membre du Groupement des Chefs d’entreprises, il est facile de constater que M. Deshaies s’implique activement dans sa communauté.

«Je suis convaincue que sa vision de croissance et de partenariat, son écoute active et son désir d’équité permettront à Thomas de présider le conseil d’administration et de représenter habilement les intérêts de nos membres.» Indique MmeIsabelle Lodge, vice-présidente de la CCES. MmeLodge, ayant occupé le poste de présidente depuis le regroupement de la CCES en 2016, passe ainsi le flambeau de la présidence à M. Deshaies.

Une année bien remplie à venir

Les entreprises, organismes et entrepreneurs de la région pourront très bientôt connaître le calendrier des activités de la CCES. En effet, à l’occasion de la période d’adhésion en septembre/octobre, un 5 à 7 «Lancement de saison2019-2020» est prévu le 26 septembre prochain au Vignoble la Vallée des Nuages de Danville. Les inscriptions pour cette activité se feront prochainement.