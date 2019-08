Deux bières du Moulin 7 remportent des honneurs au niveau national

Asbestos (RL) - La microbrasserie Le Moulin7, qui fêtait ses cinq ans d’existence la semaine dernière, a reçu de belles reconnaissances en cadeaux provenant de deux de ses bières. En effet, « La Mineur » et La « Spello » ont respectivement raflé les honneurs nationaux dans les catégories Meilleure bière de type Kolsh et Meilleure Pale Ale Américaine du Canada au World Beer Awards.

«Nous sommes évidemment extrêmement fiers de voir que nos produits se classent aussi bien, c’est un résultat assurément très valorisant, qui nous indique en quelque sorte que nous faisons bien les choses dans notre domaine. Le World Beer Awards est une compétition pour le moins très relevé au niveau national, qui ouvre la porte à un segment mondial disputé à Londres en Angleterre par la suite.

Depuis quatre ans, nous y participons en expédiant des bières que nous avons sélectionnées soigneusement pour l’évènement, afin de les soumettre au jury du concours et le bilan jusqu’à maintenant nous démontre que nous avons eu la chance et la fierté de voir nos produits se qualifier année après année. Nous sommes également heureux de la visibilité que cela amène non seulement pour notre entreprise, mais pour Asbestos et la région en général. Nous partageons donc ces honneurs avec notre vingtaine d’employés, de même que notre fidèle clientèle qui nous accompagne dans l’aventure depuis nos tout débuts.» D’expliquer Yan St-Hilaire, copropriétaire de la microbrasserie en compagnie de Danick Pellerin.