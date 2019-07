Centre d’aide aux entreprises : Portrait du Centre de santé Martel

Richmond (RC) – Lors de sa 6e assemblée générale d’information du Centre d’aide aux entreprises du Val St-François (CAE) qui s’est tenue le 20 juin dernier, le conseil d’administration a choisi parmi sa clientèle de mettre en valeur deux entreprises qui se sont démarquées en 2019.

La deuxième entreprise est celle Centre de santé Martel qui a démontré son savoir-faire à titre d’Entreprise la plus innovante 2018.

CENTRE DE SANTÉ MARTEL

Toute jeune, Valérie Martel exerçait de nombreuses activités nécessitant un haut niveau d’entraînement. Cette passion s’est naturellement transportée dans ses formations académiques et universitaires. Elle a occupé une grande partie de ses intérêts personnels où son travail acharné a même permis à MmeMartel de se mériter un titre d’entraînement canadien à deux reprises.

Captivée par le milieu sportif, elle oriente ses études en conséquence, soit la thérapie sportive. Lauréate d’un baccalauréat en kinésiologie/encadrement sportif (FEPSUdeS), notre entrepreneure obtiendra ensuite une Maîtrise en kinanthropologie à la même université à l’été2008, là où elle a écrit une thèse proposant une intervention khinésithérapeutique améliorant la capacité fonctionnelle de personnes souffrant du syndrome d’accrochage à l’épaule. Valérie Martel a entrepris de mettre en pratique ses connaissances acquises à l’université en offrant des entraînements de groupe, ou personnalisées, tout en proposant des traitements thérapeutiques aux gens qui en sentaient un très grand besoin. C’est pendant cette période qu’elle entreprend un doctorat en génie mécanique qu’elle obtiendra à l’automne2015. Sa thèse propose des stratégies de contrôle moteur par les préposées aux bénéficiaires lors de la remontée des patients en assistance totale dans leur lit.

Dynamique et ambitieuse, Valérie Martel entreprend en 2015 des démarches pour démarrer le Centre de Santé Martel. La mission est d’offrir des services de santé novateurs visant à améliorer la qualité de vie et de bien-être physique et psychologique de la clientèle générale, athlétique et sportive de tout âgés pour la grande région de l’Estrie. En février 2016, notre entrepreneure devient propriétaire d’un bâtiment commercial localisé au 3060, chemin de North Hatley, tout près de l’Université de Sherbrooke, qu’elle a adapté aux besoins des services offerts à la clientèle.

Une offre de service raffiné

À la base, Centre de santé Martel propose d’offrir des cours d’entraînement à la barre verticale, des traitements de kinésithérapie, d’orthothérapie et de massothérapie, planifier et préparer des entraînements personnalisés et enfin, proposer la formation Essentrics qui se définit comme un entraînement complet permettant de tonifier et entretenir le corps. Dans sa quête de raffiner son offre de service, Mme Martel entreprenait, au printemps2016, de suivre des formations afin de proposer afin de proposer des entraînements de neurofeedback permettant à un individu d’apprendre à modifier son activité cérébrale dans le but d’améliorer sa santé et ses performances.

Depuis son ouverture en avril 2016, Valérie Martel a accentué sa présence dans la communauté et a posé des gestes marketing qui ont grandement contribué à la mise en valeur de son entreprise. Toutes ces actions marketing ont eu un impact significatif sur les ventes de l’entreprise qui était à l’origine très locale pour devenir par la suite régionale.

Le CAE du Val-Saint-François peut confirmer que Centre de santé Martel est reconnue dans son marché et qu’elle est recherchée grâce à son expertise, son service à la clientèle et sa capacité à offrir des services de santé novateurs à sa clientèle. D’ailleurs, MmeMartel travaille présentement pour la desserte d’un nouveau service de santé qui s’adressera à une clientèle bien spécifique. Bravo MmeMartel pour votre ardeur et votre détermination. Votre décision de démarrer votre propre entreprise a déjà des répercussions sur la santé de plusieurs résidents de la région du Val-Saint-François.

Aujourd’hui, dans le cadre de son assemblée d’information, le CAE du Val-Saint-François a l’immense honneur de reconnaître Centre de Santé Martel à titre de «Jeune entreprise performante2019».