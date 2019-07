La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources termine une année très animée

MRC des Sources (RL) - Mercredi, le 26 juin dernier, se tenait l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources. Fidèle à son habitude des dernières années, la rencontre s’est tenue chez un membre partenaire de la CCES, donc après Le Vignoble la Vallée des nuages il y a deux ans et l’Espace du Carmel l’an dernier, c’est au BEAM de St-Adrien que s’est déroulée la rencontre2019. Fort de ces lieux mythiques qui sont présentement en pleine rénovation, les invités ont pu bénéficier d’une visite guidée des lieux et ainsi en apprendre davantage sur les prochaines étapes du projet1606 piloté par Pilou et son équipe, le tout à la grande satisfaction des gens sur place.

Le bilan des derniers mois présenté par le comité présidé par madame, Isabelle Lodge, a fait état d’une année faste tant au niveau de la nouveauté que du dynamisme économique dans la région. Les rapports ont également démontré une hausse au niveau des membres actifs au sein de la chambre, qui comptent par ailleurs sur un avantageux total de 75% du taux de renouvellement des abonnements. «Nous sommes très fiers de constater l’effervescence qui entoure la CCES depuis ses débuts et de constater que plus d’une cinquantaine de personnes se sont déplacées ce soir pour assister à cette importante réunion. Voilà trois ans maintenant que la fusion des chambres de Danville et Asbestos a eu lieu et je constate que notre organisme se solidifie de plus en plus et que comme notre maxime l’indiquait au dernier gala, la MRC des Sources a littéralement le vent dans les voiles. Ceci dit, nos objectifs de la prochaine année sont de continuer d’offrir du soutien diversifié et adapté à la réalité de nos membres, que ce soit au niveau du type ou des horaires de rencontres et conférences, tout en demeurant à l’écoute des besoins actuels et futurs du milieu.» De nous confier Isabelle Lodge au terme de l’assemblée. Rappelons également que le volet de la promotion touristique, qui a été confié à la CCES depuis quelques mois, est présentement en plein développement et des nouveautés viendront assurément s’y greffer au cours des prochains mois.