Centre d’aide aux entreprises : Portrait de Location Windsor

Richmond (RC) – Lors de sa 6e assemblée générale d’information du Centre d’aide aux entreprises du Val St-François (CAE) qui s’est tenue le 20 juin dernier, le conseil d’administration a choisi parmi sa clientèle de mettre en valeur deux entreprises qui se sont démarquées en 2019.

La première entreprise est celle de Location Windsor de démontrer son savoir-faire à titre d’Entreprise la plus innovante 2018. Suivra dans la prochaine édition le Centre de santé Martel.

LOCATION WINDSOR

Location Windsor a vu le jour pour la première fois au printemps1983 alors que Denis Dion ainsi que deux anciens associés ont décidé d’implanter une entreprise de location d’outils à Windsor. Elle a ouvert ses portes dans un espace situé à l’avant de la première usine d’Herwood. L’accroissement de la clientèle et le rajout de nouveaux services auront rendu les espaces de plus en plus restreints. Malgré tout, Location Windsor a été en mesure de répondre au besoin de sa clientèle, tant chez les particuliers que chez les entrepreneurs dans le cadre du boom économique engendré par la construction de la nouvelle usine Domtar.

En juin 1988, M. Dion, qui est devenu à ce moment propriétaire unique, a décidé de construire et de relocaliser à l’adresse qui deviendra le 72, rue Principale Sud. Cette artère mène maintenant vers le site de Domtar où la production se mettait en marche progressivement. C’est en 1990 que Carole Ward, complice de Denis Dion depuis plusieurs années, a pris en main la gestion financière de l’entreprise où elle a su bien guider les destinées de Location Windsor. Lors de cette période, l’entreprise a su évoluer et sa croissance a fait en sorte que ses installations étaient devenues de plus en plus restreintes.

En 2012, Location Windsor entreprenait un processus de relève et accueillait messieurs Martin Dion et François Poirier comme nouveaux actionnaires dans l’entreprise. Par contre, c’est l’implication à plein temps de Denis Dion dans Location Windsor qui aura contribué au développement de différentes ententes de ventes avec des entreprises de la région. Ainsi, le chiffre d’affaires s’est mis à progresser très rapidement. Pour pallier le manque d’espace, les copropriétaires ont fait l’acquisition à l’automne2012 de l’ancienne église Saint-Gabriel, située au 89, de la Principale Sud, soit à environ 200 mètres de leur emplacement actuel. On a donc transformé une ancienne église en un centre de location unique et fonctionnel, tout en restaurant et conservant plusieurs éléments architecturaux et religieux du bâtiment. Ces nouveaux espaces ont permis à Location Windsor d’élargir son offre de produits pour la location d’outils et d’équipement ainsi qu’une large gamme de produits de sécurité.

Investissements et ressources humaines

À l’automne 2015, l’entreprise a élargi son offre de produits en acquérant les inventaires d’un commerce local de vêtements de travail, de souliers et bottes de sécurité. Cet ajout fut un complément idéal aux activités de location d’outils et de vente de produits déjà en place. La venue de ces nouveaux produits en magasin a nécessité des investissements en capitaux et en ressources humaines, alors que Location Windsor procure du travail à 15 personnes. À l’été2016, Shawn Boissonneault s’est joint à la direction en devenant le 4e associé de l’entreprise.

Enfin, en avril 2018, la direction de l’entreprise a pu proposer l’achat d’équipement neuf ou usagé, par l’entremise Location Windsor afin de les louer à un client d’importance. L’ensemble de ces choix marketing stratégiques, retenus par la direction, lui a permis de s’accaparer une très grande part du marché de location d’outils et d’équipements en région, tout en consolidant ses opérations en général.

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François peut témoigner et certifier que cette entreprise est reconnue dans son marché et elle est recherchée grâce à son expertise, sa flexibilité et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. Félicitations à toute la direction de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe pour votre ardeur et votre détermination. Location Windsor a un impact important dans notre économie régionale,

Dans le cadre de son assemblée d’information, le CAE a l’immense honneur de reconnaître Location Windsor à titre d’Entreprise à croissance exceptionnelle 2019.