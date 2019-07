Le salaire minimum à 16.75 $ de heure : Plastik M.P va de l’avant

Richmond – C’est avec enthousiasme que l’équipe de direction de Plastik M.P. annonce une nouvelle politique salariale concernant ses employés permanents à temps plein qui est effectif depuis le 20 juin.

Afin de répondre aux nouvelles réalités du marché du travail, l’entreprise s’active à la mise en place d’une approche innovante concernant sa gestion des ressources humaines. En plus d’attirer des candidats, l’objectif de cette approche sert également à la rétention de la main d’œuvre.

Avec l’augmentation des demandes de nos clients majeurs, Plastik PM veut combler ses postes sur son quart de nuit en offrant une prime importante qui augmente leur salaire d’entrée à 16.75$ de l’heure.

«Ça fait un peu plus d’un an que nous sommes accompagnés par une firme externe spécialisée en gestion des ressources humaines. Nous avons commencé par un diagnostic des bonnes pratiques où nous avons sondé tous nos employés. L’objectif était de connaitre ce qu’ils apprécient dans le fait de travailler chez Plastik M.P. et quels seraient nos points à améliorer. Nous avons fait un travail colossal sur l’implantation cette politique salariale, la mise à jour de notre manuel de l’employé, la structure de notre département des ressources humaines, la nomination à l’interne d’une responsable des ressources humaines, etc.», souligne Martin Pelchat, président-directeur général.

Postes à combler

« Nous avons la chance d’avoir de valeureux employés dont certains comptent plus d’une trentaine d’années d’expérience. Une chance que nous les avons et nous tenons à les remercier pour les efforts fournis. Actuellement, je pourrais accueillir facilement plus d’une dizaine d’employés; ce n’est pas l’ouvrage qui manque », souligne Serge Gauthier, directeur des opérations/RH.

Parmi les postes à combler, l’entreprise est à la recherche de journaliers, mouleurs, opérateurs CNC, chef d’équipe, service à clientèle, etc. Les personnes intéressées à postuler sont invitées à contacter Sylina Loiselle, coordonnatrice des ressources humaines, au 819 826-5921, poste 259.

Plastik M.P., créée en 1993, se spécialise dans la fabrication de pièces de plastique par thermoformage. Dans le but d'offrir à nos clients la meilleure valeur qu'ils puissent obtenir, nous avons mis en place les mesures et procédures nécessitées par la certification ISO 9001 2008. L’entreprise est situé sur la rue Gouin, à Richmond.