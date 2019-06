Le groupe Maman Futée, remporte une mention nationale au concours OSEntreprendre

Asbestos (RL) - Le groupe de jeunes femmes formant le groupe Maman futée, qui est parrainée par le Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, s’est une fois de plus démarqué au niveau du concours OSEntreprendre. Déjà lauréates du prix Coup de cœur du jury lors du volet régional de ce même concours présenté à Magog en avril dernier. Voilà que les 19 conceptrices du jeu de société «Parles-en donc» qui a pour but de sensibiliser les jeunes au phénomène de l’intimidation, se retrouvaient en nominations au 21egala des grands prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui était présenté au palais Montcalm de Québec, le 12 juin dernier. C’est donc avec une fierté non dissimulée qu’une douzaine de participantes présentes parmi les membres du groupe sont montées sur la scène afin d’aller chercher la reconnaissance des honneurs remportés dans la catégorie Formation professionnelle et Éducation des Adultes. Cet honneur, certes bien mérité, ne rejaillit pas uniquement sur les dames formant le groupe Maman futée, mais également sur le centre de l’éducation des adultes de la commission scolaire des Sommets, sur le Carrefour Jeunesse-Emploi ainsi que sur l’ensemble de la région. Ces mamans impliquées méritent des félicitations pour l’innovation et l’audace qu’elles ont su démontrées, leur persévérance, ainsi que les valeurs positives qu’elles véhiculent dans le milieu. Accompagnées de Marie-Hélène Jolin et Mélissa Pilon du CJE, les filles ont eu droit à un traitement de grande classe de la part des organisateurs de la soirée. «Une soirée magique et haute en émotions! Fébrilité, fierté et euphorie résument bien le déroulement de la soirée. Nous avons été reçues comme des reines.» De commenter, MmePilon.

Rappelons que le projet Maman futée permet à un groupe de mamans de poursuivre leurs études secondaires à temps partiel, tout en apprenant à concilier les autres facettes de leur vie. Ce projet est possible grâce à une collaboration du Carrefour jeunesse-emploi et du Centre d’éducation des adultes en partenariat avec la maison de la famille Famillaction, le CIUSS de l’Estrie CHUS créneau carrefour jeunesse, le secrétariat à la jeunesse et les organismes du milieu. Le Défi OSEntreprendre, quant à lui, est un important mouvement québécois, qui fait rayonner des initiatives entrepreneuriales d’étudiants à tous les niveaux du cheminement scolaire allant du primaire à l’université, sans oublier celles des créateurs d’entreprises.