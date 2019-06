De l’innovation sans but lucratif

MRC des Sources - Le Centre d’innovation minière de la MRC des Sources (CIMMS) est un organisme de recherche et d’innovation appliquées, sans but lucratif. Les entreprises peuvent compter sur une équipe hautement qualifiée, un soutien technique et des équipements à la fine pointe de la technologie dont plusieurs sont uniques au Québec!

Le CIMMS élabore et réalise des projets d’innovation technologique liés particulièrement aux domaines industriels, miniers et des matériaux innovants, dans une perspective de création de valeur et de stimulation de l’innovation. Dans une philosophie de développement durable, la valorisation de l’ensemble des sous-produits des procédés pilotés est étudiée et maximisée.

Les projets peuvent se réaliser, entre autres, à l’échelle du laboratoire, du mini-pilotage, de la formation et du partage des connaissances entre les entreprises de la communauté d’affaires et la communauté scientifique. De plus, le CIMMS bénéficie d’une collaboration très étroite avec les institutions d’enseignement, dont le Cegep de Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke et la Commission scolaire des Sommets.

Localisé à Asbestos, dans le parc Industriel, le CIMMS est soutenu par de nombreuses organisations locales, régionales ainsi que les gouvernements du provincial et du fédéral.

Un mot d’ordre: le CIMMS se veut un facilitateur dans le développement des entreprises!