Béton Nova Finis : Une fibre entrepreneuriale familiale

Ham-Sud - Béton Nova Finis, une jeune entreprise d’Ham-Sud qui est en opération depuis l’an dernier seulement, se spécialise dans le revêtement de sol en époxy, le sablage et le meulage de béton aux diamants, l’application ainsi que la confection et l’installation de panneaux de douche et de comptoirs en béton. Cette petite entreprise administrée par le couple propriétaire, Luc St-Laurent et Julie Garceau, se veut une belle opportunité familiale de travailler dans un domaine en émergence dans la région tout en favorisant le contact humain avec la clientèle.

Habitant la petite municipalité d’Ham-Sud depuis une quinzaine d’années et œuvrant dans le domaine de la construction depuis plus de 10 ans à titre de charpentier-menuisier, Luc St-Laurent se découvrit au fil des années un intérêt marqué pour le type de travail de revêtement de sol en béton. Or, à la suite d’une mise à pied, M.St-Laurent décida avec sa conjointe de plonger dans la stimulante aventure d’un lancement d’entreprise. Appuyés par le fonds local d’investissement de la MRC des Sources, qui a pour but de réaliser des investissements dans des entreprises présentes sur son territoire et ayant un impact sur la création ou le maintien d’emplois, les nouveaux entrepreneurs ont pu démarrer leur projet. «Nous avons en quelque sorte créé nos propres emplois, car pour le moment nous ne sommes que moi et mon conjoint à travailler dans la compagnie. Cela nous donne plusieurs chapeaux à porter, mais c’est très gratifiant et comme nous avons à cœur le service et des standards de qualité très élevés, il nous apparaît important de prendre le temps de bien ancrer nos assises commerciales avant de songer à ajouter de nouveaux membres à notre équipe. Mes deux adolescents viendront assurément se familiariser de façon graduelle avec le domaine et, qui sait, peut-être que dans quelques années ce seront à eux d’assurer la relève de leur beau-père et moi, si tel en devient leur choix, bien entendu» commente fièrement MmeGarceau.

L’ensemble des secteurs résidentiels, industriels, agricoles et commerciaux sont desservis par l’entreprise qui est située au 18 rue G.Goodenough à St-Joseph-de-Ham-Sud. Il est possible de rejoindre les propriétaires au 819-822-7620 ou encore par courriel à info@betonnovafinis.com