Canards du Lac Brome : Innovation et qualité depuis plus de 100 ans

Asbestos - Depuis plus d’un siècle, nous continuons à nous affirmer comme un des leaders de l’industrie en Amérique du Nord avec une gamme de plus de trente produits de canard transformés, en plus de la gamme classique de produits crus.

Fiers de perpétuer un savoir-faire local, nous nous faisons un point d’honneur à recourir à des méthodes d’élevage respectueuses de la qualité de vie des oiseaux.

Le soin avec lequel nous élevons nos canards nous a permis de bâtir une réputation des plus enviables que nos amateurs de bon goût retrouvent dans chacun de nos produits. C’est cette qualité retrouvée dans chaque dégustation qui a entraîné une demande sans cesse croissante pour nos produits.

La confiance grandissante des consommateurs est pour nous une marque précieuse de la qualité que nous mettons dans nos produits depuis les débuts de l’entreprise.

Entreprise en pleine croissance, Canards du Lac Brome allie innovation et qualité depuis plus de 100 ans.

Notre usine de transformation d’Asbestos, en opération depuis novembre 2016, n’a toujours pas atteint son plein potentiel. Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées voulant relever de nouveaux défis. Nous avons besoin de vous, venez mettre votre talent à contribution!

Un service de navette est disponible pour nos employés des secteurs de Sherbrooke, Windsor et Asbestos.