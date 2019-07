Buffet Lise : un service de traiteur dans la plus pure tradition

St-Adrien - De nos jours, le rythme de la vie gagne de plus en plus en rapidité et, souvent, les gens se doivent de faire appel à de l’aide extérieure pour parvenir aux tâches du quotidien. La préparation de repas en est une partie intégrante. Si l’on ajoute à cela les tâches qui découlent des différents rassemblements festifs, communautaires ou familiaux, nous obtenons en quelque sorte les besoins que Lise Picard et Jocelyn Larrivée, propriétaires opérants du service de traiteur «Buffet Lise» de St-Adrien, tentent de combler avec leur entreprise.

D’abord propriétaires de l’épicerie du village pendant plus de 26 ans, M.Larrivée, qui est boucher de profession, et son épouse avaient débuté l’expérience d’offrir des produits de fabrication «maison» à leur clientèle dans les comptoirs du marché. Or, une entreprise industrielle locale en pleine effervescence, dont l’usine était située à St-Adrien à l’époque, tenait des rencontres de groupe de façon hebdomadaire et fut séduite par la formule en question. Ils embauchèrent donc les épiciers pour la préparation de repas pour ces évènements chaque semaine. De fil en aiguille, le partenariat s’est agrandi, si bien qu’il s’est étendu à la préparation de repas complets pour les célébrations de divers évènements au sein de l’entreprise, et ce, tout au long de l’année. C’était à ce moment les débuts encore insoupçonnés d’une aventure dans l’univers du service de traiteur pour le couple.

Dans une perspective de préretraite à préparer, le marché fut mis en vente dans les années90 et l’entreprise «Buffet Lise» fut officiellement fondée, cela dit sans trop d’objectifs précis en termes de production au départ. Or, le bouche-à-oreille faisant un travail pour le moins très efficace, la petite compagnie accumula les contrats relativement rapidement, si bien que l’ensemble de la famille, soit Lise, Jocelyn ainsi que leurs deux fils Mathieu et Alexandre, dut mettre la main à la pâte tous ensemble. Aujourd’hui, l’entreprise compte cinq employés à temps complet, soit les quatre membres de la famille auxquels une personne est venue s’ajouter, en plus de plusieurs personnes de manière ponctuelle lors des évènements. En tout, c’est une flotte comprenant sept camions de type caravane qui est en services afin de desservir la clientèle de «Buffet Lise» sur le territoire de la MRC des Sources et au-delà. Le rayonnement du service de traiteur s’étend majoritairement à plus ou moins une centaine de kilomètres aux environs de St-Adrien.

Ce qui fait la renommée de «Buffet Lise» est sans aucun doute le service ainsi que la coupe de viande de catégorie A, directement à la maison. «C’est très certainement un plus de pouvoir compter sur le fait que mon époux est boucher et qu’il peut préparer la viande selon les goûts et préférences des clients, ici même à sa boucherie que nous avons spécialement aménagée. Nous desservons tous les types d’évènements avec repas complet et servons principalement des viandes traditionnelles, telles que bœuf, porc, volaille et autres sur demande. Nos services de Méchoui sont également très populaires en haute saison. Dans tous les cas, il s’agit d’une viande de qualité supérieure préparée avec soins pour atteindre la satisfaction de notre clientèle», nous a confié Lise Picard. Questionné au sujet des projets futurs de la compagnie, le couple Picard-Larrivée était unanime à dire que le but principal est de maintenir les acquis actuels ainsi que de préparer, avec leurs deux fils, une relève à moyen terme au sein de la direction de l’entreprise. Tout cela dans le but que celle-ci puisse continuer de faire rayonner la région de St-Adrien à son humble manière.