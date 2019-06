ABS : une équipe de leaders

Asbestos - Dirigé de main de maître par son Président-Directeur-Général, M.François Gouin, l’entreprise ABS d’Asbestos, a su faire sa marque dans le secteur des fabricants de remorques et par le fait même, assurer un rayonnement pour sa municipalité et la MRC des Sources. Cette entreprise fondée en 1987 par le frère de M.Gouin opérait sous la raison sociale ABS Métal et était principalement une usine destinée à de la sous-traitance.

Celle-ci aura connu une croissance remarquable au fil des années en effectuant les bons choix et au bon moment. C’est ainsi que vers 1990, années où François Gouin s’associe à son frère, l’usine délaisse le volet de la sous-traitance pour se concentrer sur la conception de remorques de type B-Train. Les affaires vont relativement bien, mais l’entreprise telle qu’on la connait aujourd’hui prit véritablement son envol en 1997 avec le lancement de la nouvelle gamme de remorques à convoyeurs «Live Bottom», qui permet de décharger son contenu tout en demeurant à la position horizontale. Ces équipements servent entre autres aux transports de gravier, sable, asphalte ou toutes autres matières granuleuses. C’est aussi à ce moment que le propriétaire François Gouin, devenu alors unique actionnaire, procéda au changement du nom de l’entreprise pour ABS Remorques inc.

Meneur de jeu dans le domaine de la remorque à convoyeur au Québec, ABS compte 45 employés au sein de son équipe de production comprenant majoritairement des soudeurs-mécaniciens, dessinateurs, administrateurs et personnels de bureau. Faisant face à la réalité d’une pénurie de la main-d’œuvre qui touche bon nombre d’entreprises, ABS se doit d’être innovatrice et créative dans ses façons de faire. À ce titre, parmi les projets de l’entreprise, M. Pier-Olivier Gouin, gestionnaire et fils du président, nous informe que la compagnie a pour objectif de continuer son expansion du territoire de ventes, en profitant de son important partenariat d’entraide avec le leader canadien MANAC de St-Georges-de-Beauce, pour effectuer une percée aux États-Unis à court ou moyen terme.

Avec un tel cheminement, le niveau de production devrait, selon toute vraisemblance s’en voir rehaussé. Alors ABS devra répondre à la croissance estimée, en s’adaptant à la demande et se tournant vers de nouvelles technologies, telles que la robotisation et l’automatisation afin de supporter la production ainsi que ses procédés de fabrication. À la question: «qu’est-ce qui vous rend le plus fier comme dirigeant?» Le président répondit ceci: «Notre équipe travaille extrêmement fort afin de produire les meilleures remorques sur le marché et une des choses qui me rend fier c’est de voir que l’on tend à devenir une référence dans le domaine et que notre nom est associé directement au produit. Il nous arrive de plus en plus souvent de croiser des gens qui disent avoir vu une ABS sur la route, et ce sans pour autant en avoir remarqué si nous en étions le véritable fabricant, pour eux une remorque à convoyeur c’est une ABS et pour nous ça veut dire beaucoup.» De confier fièrement M.Gouin.

Bien sûr un tel succès ne se bâtit pas sans appuis et ayant pu compter sur le support de la MRC des Sources ainsi que des gens qui l’habitent au fil des années, François Gouin, qui est une personne très impliquée au sein de divers organismes et comités de la collectivité, se sent tout naturellement redevables envers sa communauté. «J’ai toujours considéré que l’entreprise, autant que ma propre personne, est un citoyen corporatif en soi et donc je trouve important d’aider la communauté dans la mesure qu’il nous en est possible de le faire. L’implication sociale, qu’elle soit au sein de festival, activité sportive ou culturelle, elle représente une valeur importante pour nous et notre entreprise. On redonne à la communauté pour le bien-être de la population et de nos employés.» De conclure le sympathique Président d’ABS.