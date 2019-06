Séance de repêchage en cours dans la MRC des Sources

MRC des Sources - Travailler dans le réseau de la santé, ce n’est pas nécessairement occuper un emploi dans le domaine des soins aux usagers!

Il existe une variété de titres d’emploi pour lesquels nous recherchons des candidats, autant dans le domaine administratif ou technique, les services professionnels, les services alimentaires et d’entretien ménager, pour n’en nommer que quelques-uns.

Des emplois disponibles dans votre région maintenant

Vous aimeriez joindre la grande équipe du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, particulièrement dans VOTRE région?

Voici les emplois pour lesquels nous recherchons présentement des candidats dans la MRC des Sources :

Soins: infirmier, préposé aux bénéficiaires, auxiliaire aux services de santé et sociaux, aide de service.

Cuisine: cuisinier, aide-cuisinier, préposé au service alimentaire.

Administratif: agente administrative, adjointe à la direction.

Entretien: préposé à l’entretien ménager.

Professionnel santé et services sociaux : travailleur social, psychologue, nutritionniste, ergothérapeute et plusieurs autres.

Programme travail-études pour devenir PAB et ASSS

Étudiez et travaillez près de chez vous! La formation d’assistance à la personne en établissement de santé pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) ou auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) est offerte par cinq centres de formation professionnelle en Estrie. Le nouveau programme permet d’étudier et de travailler à un taux horaire de 17,95$ dans le centre d’hébergement ou avec l’équipe de soins à domicile de sa localité.

Emploi garanti à la réussite du programme!

Les avantages à travailler pour le CIUSSS de l’Estrie — CHUS sont nombreux et les possibilités sont grandes!

Pour plus d’information et postuler : besoindevous.ca