Un bel engouement pour le lancement du projet éco-résidentiel Au Pied du Mont-Ham

Ham-Sud (RL) - Tel qu’annoncé au cours des dernières semaines, l’équipe du projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham, accueillait, les différents intervenants des milieux municipaux et de l’habitation durable lors du lancement officiel du projet le 4 juin dernier. L’événement qui fut un succès par la présence et la participation des gens se tenait dans deux maisons construites, selon les normes et les principes du Programme Habitation Durable de Ham-Sud. Ces maisons ont d’ailleurs récemment obtenu la certification cinq étoiles de la part de ce même programme, ce qui en fait les deux premières habitations à recevoir cette certification sur le territoire de la MRC des Sources. Les caractéristiques écologiques qu’elles comportent permettraient, selon les estimations, de réduire la facture d’électricité de la moitié de sa valeur comparativement à une maison québécoise traditionnelle.

Lors de cette journée de lancement, qui se déroulait de 14h à 18h, les personnes présentes ont eu la chance de goûter et d’apprécier les délicieux fromages locaux provenant de la Ferme et Fromagerie la Maison Grise ainsi que de la fromagerie artisanale, Les P’tit Fromages du Mont-Ham, deux entreprises que les responsables désirent remercier particulièrement pour leurs contributions. Des remerciements spéciaux sont également tournés à l’endroit de Construction Daniel Bégin inc., Desjardins des Sources ainsi qu’à l’ensemble des gens sur place. Un autre volet du lancement officiel se tiendra cette fois pour toutes personnes intéressées par le projet. Cette étape grand public se déroulera les 15 et 16 juin prochain de 14h à 18h, toujours au même endroit, soit le 1 de la rue Alice, lieu qui se situe à 500 mètres à l’ouest de l’entrée du Parc régional du Mont-Ham, à Ham-Sud.