Un levier important pour le développement de la région

MRC des Sources - Le 15 novembre 2012, le gouvernement du Québec annonçait la mise en place d’un fonds pour la MRC des Sources, doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars.

Ce fonds permet de soutenir les efforts de diversification économique de la région afin d’établir à nouveau une économie forte et prospère.

Pour ce faire, le gouvernement, en collaboration avec le milieu, a mis en place une table de diversification économique (Table), constituée de gens d’affaires et d’experts en développement, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de diversification.

Un portrait socioéconomique et un diagnostic ont été faits afin de mettre en relief les forces et les faiblesses de la MRC des Sources.

À la suite de ces travaux, quatre principaux secteurs d’activité ont été privilégiés par la Table soit la fabrication métallique, l’agroalimentaire, les technologies environnementales et le récréotourisme.

De plus, les experts en développement économique de la MRC des Sources et du ministère de l’Économie et de l’Innovation offrent de multiples services aux promoteurs et entrepreneurs désirant s’installer dans la région. Ces services comprennent un accompagnement stratégique des entreprises locales pour améliorer leur compétitivité, une prospection proactive et ciblée d’entreprises étrangères pour des projets d’implantation, une coordination d’intervenants autant régionaux que provinciaux pour soutenir les efforts de diversification et finalement l’élaboration d’une stratégie marketing pour promouvoir la MRC.

Il faut aussi savoir que trois types d’aide financière sont offerts grâce au Fonds de diversification économique soit l’octroi de contributions remboursables sous forme de prêts, des subventions, des garanties de prêt et une contribution financière pour la désuétude économique.