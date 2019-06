Des produits éthiques à Richmond

Richmond - Désormais, la pharmacie FamiliPrix Philippe Leng de Richmond offre une sélection de produits catégorisés Éthique. Plus précisément des produits écoresponsables, biologiques, ou simplement plus naturels. Parmi la section, nous y retrouvons les marques suivantes: Zorah, Teaology, Chanv, Emeu Charlevoix et PureNature. Ces dernières sont presque toutes fabriquées au Québec.

Zorah

Faits à base d’huile d’argan en provenance du Maroc, les produits de la marque Zorah sont des cosmétiques pour les soins du visage, du corps et des mains ainsi que du maquillage. Ils sont fabriqués au Québec, de haut de gamme et conçu à partir d’ingrédients biologiques, écologiques et équitables.

Teaology

Les produits de la marque Teaology sont des soins pour la peau du visage, du corps ainsi que des fragrances ne contenant aucune eau. Ils sont concoctés à partir d’infusions et d’extraits de cinq types de thé différents. Chacun des thés est sélectionné en fonction des différents besoins de la peau. Lors de la formulation des produits, en Italie, la marque recherche en permanence des ingrédients naturels rassurants, végétariens, sans parabène et fabriqués sans cruauté animale.

Chanv

L’huile de chanvre est la plus complète et la plus efficace des huiles naturelles utilisées en cosmétiques, selon plusieurs recherches. C’est une huile végétale ayant un ratio idéal d’oméga-3 et d’oméga-6. Ce profil se rapproche des lipides naturels de la peau, ce qui en fait une huile sèche à pénétration rapide. Cette huile est utilisée dans les produits de soins du visage, du corps et des cheveux de la marque Chanv. Leur huile provient de plants cultivés et de graines transformées par des experts de Mauricie. Ces derniers opèrent le seul pressoir d’huile à froid connu au Québec. La marque offre des produits efficaces pour certains troubles de la peau comme l’exéma, le psoriasis et la rosacée.

Emeu Charlevoix

Fondé à Saint-Urbain dans la région de Charlevoix, Emeu Charlevoix, est un centre de production agricole naturel spécialisé dans l’huile d’émeu, qui se retrouve dans tous les produits de soins du visage, du corps et des cheveux de cette marque. Cette huile est spécialement reconnue mondialement pour ses bienfaits multiples sur la peau spécialement sur les peaux sensibles, allergiques, rougeâtres, irritées, blessées ou atteintes de problèmes spécifiques.

PureNature

Finalement, PureNature, une nouvelle gamme de produits d’entretien écologique, offerte en vrac. Tous les produits, en provenance Saint-Alexandre-de-Kamouraska, sont faits avec des ingrédients de sources naturelles, qui nettoient. Ils utilisent le meilleur de la nature pour que vous ayez une maison propre et en santé. De plus, grâce à ces ingrédients performants, les produits PureNature vous permettront d’entretenir votre maison plus rapidement et avec de plus petites quantités de produits.