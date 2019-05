La Miellerie King lance son projet de prêt-à-boire en canette

Kingsey Falls (RL) - La Miellerie King de Kingsey Falls, annonçait le mardi21 mai dernier, le lancement de sa production de prêt-à-boire alcoolisé en canette, à base de miel. Cette première au Québec, est l’aboutissement de plusieurs mois de recherches et de développements de la part de l’entreprise, qui offre, et ce dès maintenant, deux saveurs soient: Ananas-Noix de coco et Canneberge-Orange. Ces cocktails sont élaborés à partir d’assemblage de l’hydromel (alcool de miel) et des vrais jus de fruits. Ces nouveaux produits seront disponibles dans toutes les bonnes épiceries de la région du Centre-du-Québec et seront progressivement disponibles dans d’autres différents endroits à travers le Québec, au fil des prochains mois.

Ce nouveau procédé de fabrication a été rendu possible par l’acquisition par l’entreprise de nouveaux équipements découlant d’un investissement de plus de 250000$ dans leur installation de Kingsey Falls. En plus des diverses cuves de fermentation et de carbonatation acquise, la Miellerie King s’est dotée d’une caneteuse seconde main pouvant atteindre un rythme de production de 30 canettes à la minute. Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a également soutenu cette initiative novatrice par l’intermédiaire de son programme de soutien aux entreprises de transformation alimentaire, volet Amélioration, Automatisation et Robotisation de procédé. Ainsi c’est une aide financière pouvant atteindre 92623$ au total, que le député de Drummond-Bois-Francs, M.Sébastien Schneeberger est venu annoncer au nom du ministre M.André Lamontagne, lors de cette journée.

«Le secteur de la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier au Québec, c’est dire l’importance de cette industrie pour notre économie. Le manque de main-d’œuvre est un problème qui perdure et nous devons y trouver des solutions. L’automatisation des lignes de vinification et d’embouteillage de La Miellerie va lui permettre d’élargir ses marchés et de mieux répondre à la demande des consommateurs.» De souligner par voie de communiqué le ministre Lamontagne.

«Pour une entreprise en activité depuis 2016 seulement et ayant obtenu son permis de production artisanale de boissons alcooliques à base de miel l’année suivante, La Miellerie offre déjà une belle gamme de boissons qui ont trouvé une place de choix auprès des consommateurs. L’aide financière qui lui est accordée aujourd’hui représente un levier financier qui l’aidera à relever un défi de taille…» indiqua, M.Sébastien Schneeberger.