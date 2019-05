Coup de pouce de 5 000 $ pour la Shop Traiteur

Windsor (RC) –Développement Val-Saint-François a accordé 5 000 $ du Fonds jeunes promoteurs à la Shop Traiteur. Il s’agit d’un tout nouveau traiteur installé à Windsor qui offre ses services à toute la MRC du Val-Saint-François. Sa mission est d’offrir aux résidents du Val les meilleurs prix qui soit, des aliments prêts-à-manger savoureux qui respectent leurs goûts et qui sont cuisinés « maison » à partir de produits locaux de qualité. »

Les promoteurs, Claire Moineau et Félix Turgeon, ont d’abord considéré ouvrir une pâtisserie. Après une brève étude du marché, ils ont remarqué qu’il y avait une grande demande au niveau du service traiteur de qualité. Ils ont donc décidé d’offrir des repas chauds et froids, des méchouis et différents menus spécifiques tels que des bouchées pour 5 à 7 ou pour cocktail dinatoire.

Ils offrent également une grande variété de plats préparés congelés : pâtés, lasagnes, chili, côtes levées, pâté chinois, etc. Du côté de la pâtisserie, ils cuisinent des bûches de Noël, des gâteaux pour toutes les occasions et des petites pâtisseries. De plus, la Shop Traiteur a récemment été finaliste dans la catégorie Création d’entreprise – Commerce du Défi OSEntreprendre Estrie.

« Développement Val-Saint-François est fier d’accompagner ces deux promoteurs et de leur offrir des services professionnels. Cette initiative créera deux postes à temps pleins dès la première année et un troisième par la suite. Bon succès aux promoteurs », de conclure Luc Cayer, préfet de la MRC.