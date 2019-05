Les présidents d’honneur du défi bouge pour la santé lancent un pari à leurs pairs

MRC des Sources(RL) Le ¨Défi Bouge pour la Santé Alliance Magnésium¨ arrive à grands pas, alors que l’évènement se tiendra le 1erjuin prochain. Or afin d’ajouter encore un peu plus de piquant à une édition déjà fort prometteuse, les co-présidents d’honneur de l’édition 2019, messieurs Hugues Grimard, Maire d’Asbestos, ainsi que Pierre Saint-Aubin, Vice-Président Principal - Affaires corporatives chez Alliance Magnésium, ont eu l’idée de lancer un défi amical au travers la MRC des Sources. Dans ses propos, recueillis par voie de communiqué, M. Grimard tendait une perche à l’ensemble des équipes municipales formant la MRC. « Je lance un défi, à tous mes collègues : soit que chacun de vous, en tant que maire, vous assuriez votre présence et que vous inscriviez deux autres personnes de votre équipe municipale avec vous! ». M. St-Aubin abonda dans le même sens tout en précisant une fois de plus la mission sociale du ¨Défi Bouge pour la Santé Alliance Magnésium ¨. « La mission de la levée de fonds, c’est de permettre à des individus de partout sur notre territoire d’avoir accès à des soins de santé. J’invite donc tous les dirigeants d’entreprise des Sources, à inscrire au moins une personne de son entreprise ou à faire un don! ».

Le président du comité Bouge pour la santé Alliance Magnésium, Martin Proulx, tient à souligner qu’il est temps plus que jamais de s’inscrire à l’évènement, en se rendant à l’adresse : www.sportchrono.com. À noter qu’un chandail à l’effigie du Défi Santé sera également remis à tous les participants qui se seront inscrits avant le 9 mai à minuit. L’invitation est donc à nouveau lancée afin de venir ¨Bouger pour la Santé¨.