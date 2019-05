Produits Kruger amorce la construction de son usine de papier tissu

Sherbrooke, arrondissement de Brompton– Papiers Tissu KP inc. (TSX: KPT) et Produits Kruger S.E.C. ont inauguré en date du 13 mai le chantier de construction de leur future usine de papier tissu de Sherbrooke qui sera dotée de la technologie TAD, réputée la plus évoluée et la plus performante au Canada affirme Kruger.

La pelletée de terre officielle s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon; de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Geneviève Hébert; du maire de Sherbrooke, Steve Lussier; de la présidente du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke et conseillère municipale de l'arrondissement de Brompton,Nicole Bergeron; du chef de la direction de Produits Kruger, Dino Biancoet du président du Conseil et chef de la direction de la société Kruger, Joseph Kruger II.

Au terme des allocutions, M. Kruger a assuré la force du projet, soutenu entre autres par le ministre Pierre Fitzgibbon et l’apport du chef de la direction, Dino Bianco. « À terme, les investissements de produits génèreront d’importantes retombées économiques à l’échelle nord-américaine, mais c’est aussi de pouvoir générer le savoir-faire de nos employés et de la force de notre communauté », considère Joseph Kruger II.

Des chiffres

Située dans l'arrondissement de Brompton, la nouvelle usine sera érigée sur un site adjacent à l'usine de papier existante de Kruger, en bordure de la rivière Saint-François. Cet investissement de 575 millions $ entraînera la création de 180 emplois en Estrie, en plus des quelque 1 700 emplois directs et indirects qui seront créés durant la période de construction qui se terminera en 2021.

Par ailleurs, un grand nombre de fournisseurs locaux seront mis à contribution sur cet immense chantier qui représente un million d'heures de travail, soit l'équivalent d'environ 10 % des heures travaillées annuellement dans le domaine de la construction industrielle au Québec.

L'usine Produits Kruger de Sherbrooke comprendra une machine à papier tissu dotée du séchage à air traversant (TAD), soit la technologie la plus avancée au monde pour la fabrication de produits de papier tissu « ultra premium ». Le TAD permet d'utiliser moins de fibres pour obtenir un produit haut de gamme plus volumineux et plus résistant qui offre à la fois une douceur exceptionnelle et une capacité d'absorption accrue. Le complexe de Sherbrooke inclura également des lignes de transformation.

À terme, l'usine fabriquera annuellement environ 70 000 tonnes métriques de papier hygiénique et d'essuie-tout de haut de gamme (ultra premium) qui seront notamment vendus sous les marques Cashmereet SpongeTowels, ainsi que la marque Purex(cette dernière est vendue exclusivement dans l'Ouest du Canada).