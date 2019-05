Une exploration des perspectives de carrières profitable aux jeunes de la région

Asbestos (RL) - Une activité d’exploration des carrières possibles dans la MRC des Sources, s’est tenue le 24 avril dernier pour les élèves de quatrième secondaire de l’école l’Escale, ainsi que pour les étudiants du centre de formation aux adultes. Organisé par le Carrefour jeunesse-emploi en collaboration avec la polyvalente l’Escale, la formation aux adultes et ses entreprises partenaires, cette journée se voulait un moment de rencontres privilégiés pour les jeunes avec des entreprises de la région ainsi que des professionnels en fonction de leurs intérêts de carrières potentielles. De ce fait, différents circuits de visites sur le terrain leur étaient offerts. Le volet « Métiers d’Actions» se déroulait du côté du parc industriel, l’hôpital accueillait naturellement le volet «Santé», «La relation d’aide» se tenait du côté du Carrefour Jeunesse-Emploi, alors le BEAM (bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia) se retrouvait dans l’ancienne église de St-Adrien où se travaille « le Projet 1606 ».

Les étudiants ont également pu rencontrer les représentants d’institutions scolaires postsecondaires, qui leur ont présenté des programmes d’études dans lesquels il était possible pour ces derniers de s’inscrire. Des représentants de programmes en formations professionnelles du cégep et de l’université, étaient aussi sur place pour répondre aux questions des étudiants. Il faut dire que cette journée pour le moins active et inspirante, avait débuté par un spectacle-conférence de l’humoriste CharlyPoP. L’artiste qui a livré une belle prestation a mis l’emphase, aux travers de ses Beat-box et messages inspirants, sur la persévérance, un aspect qui est omniprésent dans son métier et dont il est important de faire preuve pour arriver à ses fins. Au terme de la journée, les jeunes participants à l’activité d’exploration, ont donc pu faire le constat qu’il y a de l’emploi et de la place pour eux dans la région de la MRC des Sources.

Le colloque annuel Mon avenir, Ma région; serait impossible sans la contribution de nombreux partenaires dont le Secrétariat à la jeunesse, la Caisse Desjardins des Sources, l’école secondaire de l’Escale, le centre d’éducation des adultes des sommets, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond Bois-Francs, la SADC des Sources et la MRC des Sources.