Alliance Magnésium; Guy Adam reconnu au Clean50 Awards du Canada

Danville (RL) - Le Vice-Président développement durable chez Alliance Magnésium, M.Guy Adam, vient de se voir nommé et reconnu au sein du prestigieux Clean50 Awards du Canada, qui honore les 50 personnes les plus influentes dans leur domaine à travers le pays. Ainsi, M. Adam s’est mérité les honneurs dans la catégorie Ressources primaires pour sa collaboration à la mise en place de stratégies à l’usine d’Alliance Magnésium, afin de la rendre plus efficace énergétiquement, elle qui contribuera de manière significative à la réduction des GES.

Chaque année, l’organisation honore 50 chefs de file, 10 leaders émergents et 20 projets de développement durable choisis parmi plus de 500 candidatures de partout au Canada. Le but est de reconnaître les individus et les projets, qui ont œuvré de façon significative pour faire progresser le développement durable au Canada. Les nommés ont été sélectionnés, selon des données d’impact, mesurables et démontrées. Le programmeClean50 Awards permet également le réseautage et la mise en commun de l’expérience entre leaders, orientés sur les meilleures pratiques de développement durable au pays.

Par voie de communiqué, le Vice-Président principal Affaires corporatives de l’entreprise Alliance Magnésium, Monsieur Pierre Saint-Aubin, avait de bons mots devant ce résultat. « Recevoir un tel honneur pour l’entreprise, à côté de grands du Québec, dont Cascades, c’est une grande motivation à continuer de nous surpasser pour les prochaines étapes de notre usine.»

Rappelons qu’Alliance Magnésium a élaboré et breveté une technologie révolutionnaire fondée sur une approche de technologie propre d’électrolyse pour la production de magnésium contenu dans la roche serpentine. Alliance tirera profit de la demande croissante pour le magnésium métallique et d’alliages, notamment de la part des industries aéronautiques et automobiles. Ces industries sont confrontées aux défis de taille que constitue l’exigence de réduire le poids des véhicules et des équipements, dans le but d’amenuiser la production de gaz à effet de serre.