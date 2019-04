Projet Kruger : une aubaine pour les gravières de la région

Windsor (RC) – Située à l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke, Kruger s’affaire à construire sa nouvelle usine de 45000 mètres carrés tout près de l’ancienne. Plus d’une fois mentionné, le terrain regroupe dix emplacements de football. De quoi rappeler le départ du chantier de l’usine Domtar à Windsor qui a débuté au milieu de la deuxième portion des années1980. Pour beaucoup d’entrepreneurs, c’est l’occasion présentement pour les gravières.

Dans la MRC du Val-St-François, le chemin de la Rivière au sud et au nord se profile à partir des territoires de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton et le Canton de Melbourne bordée par de nombreuses gravières tout au long de la rivière. Et c’est le cas aussi dans d’autres régions limitrophes provenant des municipalités et villes proches du nouveau Klondike, issue de la ruée vers la gravelle!

Depuis peu, c’est une horde de camions à benne qui chevauchent vers Kruger dans la région de Windsor via le chemin de la Rivière, la route143 et l’autoroute55. Pour ceux et celles veulent avoir des ennuis et des risques, particulièrement à la marche ou à vélo, celui de la Rivière sud et nord n’est pas une bonne idée, et même pour certains automobilistes, la tâche peut être difficile dans les courbes serrées.

Quant aux chauffeurs de camion qui ont de bons réflexes, entretiennent la mécanique et que la pédale est sensible, la business est huilée. Cependant, quelques résidants de divers endroits s’inquiètent de certains chauffeurs téméraires, comme c’est le cas pour une dame du secteur Saint-Gabriel. «Je demeure près d’un feu rouge et je trouve que c’est souvent dangereux pour les enfants et les piétons, surtout quand des camionneurs accélèrent pour éviter le rouge. Aussi, il y a des journées plus secs qui font beaucoup de poussières sur les trottoirs et les maisons», observe la résidente de son secteur.

La fin de semaine de Pâques a cependant livré une étape agréable pour les familles, les résidents et les visiteurs suite à un automne et un hiver rigoureux. L’arrivée du mois de mai se profile d’ici peu avec le projet de Kruger pour la fabrication de papier de tissu pour une enveloppe d’environ 575 millions de dollars permettant d’engager près de 200 emplois. Un avantage pour les gravières et les chauffeurs près de circuler parmi les autres moyens de transport.